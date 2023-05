Ce-ar mai fi?! Singura modalitate prin care CFR Cluj poate câștiga campionatul în fața Farului și FCSB-ului

Sezonul 2022-2023 propune cea mai aprigă luptă la titlu de când sistemul play-off/play-out a fost implementat în fotbalul românesc. Cu 3 etape înainte de final, Farul Constanța, FCSB și CFR Cluj, cu șanse mai mici ce-i drept, se luptă pentru mult râvnitul trofeu de campioană.

Egalul din runda a șaptea a play-off-ului, 1-1 cu Universitatea Craiova pe teren propriu, i-a diminuat semnificativ șansele CFR-ului de a obține al șaselea titlu consecutiv. Dar, pentru a ieși învingători, ardelenii trebuie să câștige cu FCSB, Sepsi OSK și Farul și să spere ca dobrogenii vor obține doar 1 punct din confruntările cu Universitatea Craiova, FCSB și Rapid, iar roș-albaștrii vor acumulat maximum 4 puncte în partidele cu CFR, Farul și Rapid.

Dan Petrescu acuză arbitrajul și VAR-ul

După egalul cu Universitatea Craiova, 1-1, Dan Petrescu l-a acuzat pe Radu Petrescu că nu l-a eliminat pe Andrei Ivan, că a validat golul căpitanului oltenilor din poziție de offside, și că nu i-a acordat CFR-ului o lovitură de la 11 metri. Mai mult, tehnicianul este de părere că echipa sa a fost privată de 7 penalty-uri în acest play-off.

„Nu am venit să caut scuze pentru mine şi jucători, am venit să vedem fazele şi să îmi explice cineva cum, în play-off, au fost 7 mari greşeli, toate la VAR contra CFR-ului. Nici măcar o decizie VAR nu a fost pro CFR.

Am avut 7 penalty-uri în play-off şi am primit zero. Nu există în istoria fotbalului aşa ceva!

Cum mă duc eu la jucători? Ce să-i mai motivez eu acum cu FCSB? Normal că mă gândesc să plec din România, tot din cauza arbitrilor am plecat data trecută. Normal că sunt hotărât să plec, dar am contract cu CFR încă un an jumătate. Trebuie să respect contractul”, a declarat Dan Petrescu pentru Prima Sport.

Clasament play-off, cu 3 etape înainte de final

1. Farul Constanța - 46 puncte

2. FCSB - 43 puncte

3. CFR Cluj - 39 puncte

4. Universitatea Craiova - 36 puncte

5. Rapid - 34 puncte

6. Sepsi OSK - 25 puncte