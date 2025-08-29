Adrian Mihalcea a tras concluzia după prima înfrângere a sezonului: „Suntem bine”

Superliga
Rapid s-a impus cu 2-0 în fața lui UTA, într-un meci din runda a opta a Superligii. Partida a putut fi urmărită pe site-ul Sport.ro. 

Giuleștenii au deschis scorul prin Denis Ciobotariu în minutul 13, în urma unei lovituri de colț executate perfect de Petrila.

Rapidul a continuat să preseze și au reușit și golul de 2-0, în urma unei reluări din prima a lui Alex Dobre la centrarea excelentă a lui Andrei Borza.

În partea a doua, UTA a încercat să micșoreze avantajul creat în prima parte de trupa lui Gâlcă, dar „alb-vișinii” nu au oferit emoții în apărare.

Adrian Mihalcea a tras concluzia după prima înfrângere a sezonului: „Suntem bine”

Adrian Mihalcea a recunoscut superioritatea adversarului pe care l-a întâlnit UTA în această seară.

Antrenorul arădenilor a vorbit însă și despre început excelent de sezon care îi oferă liniște, cel puțin pentru moment.

„În seara asta nu am făcut un meci strălucit, am făcut foarte multe greșeli individuale. Am revenit mai bine de la cabine, dar nu am pus o presiune foarte mare.

Felicit echipa Rapidului, au avut o calitate superioară față de ce am arătat noi astăzi. Am gestionat cât de bine am putut situația cu meciul de Cupă, este greu să îmi dau seama dacă meciul de Cupă a afectat prestația de astăzi.

Se vorbește despre prima înfrângere după opt etape, deci suntem bine până acum.

Mi-a fost destul de greu să văd, dar există VAR, oricum nu știu dacă la 3-0 sau 2-0 se întâmpla ceva la pauză. Meciul s-a câștigat de către echipa gazdă prin atitudine.

Trebuie să fim echilibrați, pentru că e foarte ușor să cazi în extrema cealaltă și să nu mai câștigi meciuri, obiectivul nostru este acela de la câștiga puncte și vom încerca să îi reabilităm pe jucători pentru meciul următor.”, a declarat Adrian Mihalcea.

Rapid rămâne pe poziția a doua, dar se apropie la doar un punct de liderul U. Craiova, în timp ce UTA a suferit prima înfrângere din acest sezon și cel mai probabil va pierde poziția a treia.

