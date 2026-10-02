Ce a spus Daniel Pancu după ce Rapid a învins-o pe Genoa: „Sunt convins de asta”

Antrenorul învingătorilor s-a arătat mulțumit de felul în care s-au prezentat elevii săi și s-a arătat încrezător cu privire la viitorul alb-vișiniilor.

Mesajul lui Daniel Pancu după Rapid - Genoa 2-0

„Nu neapărat succes, dar modul în care ne-am comportat (n.r.- îl mulțumește). Ne-am ridicat la nivelul adversarilor, ceea ce e foarte important. Ne-am activat pentru primul meci oficial, care va fi unul foarte greu, în deplasare, la Cluj (n.r.- contra Universității).

Ne-am mai luat și noi pulsul Europei adevărate, de astfel de meciuri avem nevoie. Spuneam înainte de meci că toți cei trei fundași au calitatea să joace în acest sistem. Lipsește un jucător de picior stâng, singurul din lot e Celik, dar pe viitor cred că o să mai apelez la acest sistem.

Pancu: „Când simt că un jucător are nevoie prefer să am o discuție de câteva ore”

Am ieșit la masă sâmbătă, vineri, nu știu când a fost. Voiam de mult să ies cu el, cu Stojilkovic, voia de mult să ieșim. Carne, carne am mâncat. Când simt că un jucător are nevoie, când este sub presiune, prefer să am o discuție de câteva ore. Nu se compară cu o discuție la bază sau la birou.

Marian Aioani e portarul numărul 1, Bogdan Ungureanu e al doilea, are viitorul în față. Sigur, Aioani e mai valoros, are experiența, dar Bogdan Ungureanu vine tare din spate.

Am spus că sunt foarte mulțumit. Acesta a fost obiectivul nostru, să ne activăm pentru meciul din campionat și să câștigăm duelurile cu adversari puternici.

Obiectivul ni l-am atins, suntem foarte mulțumiți. Eu sunt optimist pentru viitor. Sunt convins de asta, că avem o echipă foarte bună, care va deveni și mai bună”, a declarat Daniel Pancu, la finalul partidei.