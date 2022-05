Atacantul a tras concluzii după meciul care o face pe Hermannstadt favorită pentru promovarea directă în Liga 1.

Daniel Paraschiv, jucătorul CFR-ului care a marcat în poarta lui U Cluj

Sibienii au nevoie doar de un punct în meciul cu CSA Steaua din ultima etapă pentru a fi siguri de locul doi, în timp ce Universitatea trebuie să câștige la Chiajna și, în același timp, să spere că Steaua o va învinge pe Hermannstadt la Mediaș.

„Noi am crezut în noi, legat de probleme cu insolvența, noi suntem doar jucători, suntem foarte fericiți pentru rezultatul din această seară. Nu știu, nu e treaba mea, eu îmi fac treaba la fiecare meci. Sper s-o țin tot așa, chiar și la ultimul meci, sperăm să fie ultimul. Sper să continui, fie la Hermannstadt, pentru că mă simt foarte bine aici, îmi place anturajul. Am demonstrat că merităm un loc acolo (n.r. - în Liga 1)”, a spus Daniel Paraschiv, la finalul partidei.

Fost golgheter în Liga 2, Paraschiv i-a impresionat pe șefii campioanei CFR Cluj, care l-au cumpărat de la Viitorul Pandurii în 2021. Acesta a fost împrumutat la FC Voluntari, la începutul acestui sezon, iar din iarnă joacă pentru cei de la Hermannstadt.

Pentru sibieni, Paraschiv a jucat 11 meciuri, iar acesta este al șaselea gol marcat. Reușita sa poate duce U Cluj la baraj.