Alex Chipciu, sincer după ce U Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României: ”Sper să piardă CFR” 

În faza următoare a competiției, U Cluj va juca împotriva celor de la UTA Arad pentru un loc în ultimul act al competiției, unde ”studenții” o pot întâlni pe rivala CFR Cluj.

Campioana României este pe partea cealaltă a ”tabloului” pentru fazele superioare ale Cupei României, astfel că cele două echipe se pot întâlni doar în finală.

Chipciu nu s-a ascuns și a dezvăluit că își dorește ca fosta sa echipă să fie eliminată, pentru că își dorește să joace finala. Fostul internațional nu poate evolua împotriva CFR-ului din cauza unei clauze impuse de campioană după transferul său la rivală.

Alex Chipciu: ”Sper să piardă CFR”

”Mă simt foarte bine că ne-am calificat. Nu ne-am bucurat așa mult, parcă eram speriați să ne bucurăm. Da, a fost și golul, superb... A fost deviat pe-acolo, dar important e că ne-am calificat și ne-am atins un obiectiv. Să ai șansa să joci pe teren propriu o semifinală, cam rar.

Știm că suporterii vor veni într-un număr mare la un asemenea meci și avem de luat o revanșă cu UTA, nu? Îi așteptăm pe Postolachi, pe Batha, să vedem care-s mai buni acum.

A fost un meci disputat, un meci strâns, am avut două șuturi și am marcat. Meciurile de Cupă chiar sunt diferite, nu e un clișeu. Dai un gol, te-ai calificat.

Thiam e un jucător foarte bun, m-am uitat la CV-ul lui când a venit, a jucat la Nancy, a jucat în Championship. La echipa noastră a făcut diferența, dar fotbalul nu e cu un jucător, toți trebuie să ne aducem aportul. Dacă stai doar într-un jucător, ce faci când nu joacă? Se cam vede când nu joacă, avem probleme.

E senzațional că suntem în semifinale. Eu am mai câștigat cu Steaua o Cupă, am mai avut o finală, am pierdut-o. Am mai avut la Brașov o semifinală, am pierdut-o, țin minte că a dat Dică gol prin minutul 85. Jucam finala cu Dinamo la Brașov.

Sper să piardă CFR în sferturi sau în semifinală, să pot juca și eu dacă ajungem în finală. Mă gândesc prea departe acum, ce va fi, va fi”, a spus Alex Chipciu.