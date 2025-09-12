Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 21:00, în etapa a noua din sezonul regulat al SuperLigii României. ”U” Cluj și Rapid s-au confruntat pe ”Cluj-Arena”.
VIDEO Câți fani de la Rapid au făcut deplasarea la Cluj pentru meciul cu ”U”
Sursă Foto & VIdeo: Miruna Pop, corespondent Pro TV
Aproximativ 750 de fani ai lui Rapid au făcut deplasarea la Cluj pentru confruntarea cu ”U” din campionat. Încă dinainte să înceapă confruntarea, suporterii au cântat și au întreținut atmosfera.
Echipele de start
- ”U” Cluj: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu – Artean, G. Simion – A. Trică, Nistor, Bic – Lukic
Rezerve: Lefter, Capradossi, Toșca, Codrea, Drammeh, Murgia, Fabry, Bota, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, Gomes Silva
Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
- Rapid: Aioani – Braun, Pașcanu, Kramer, Cr. Manea – K. Keita, Vulturar – Al. Dobre, Christensen, Petrila – Koljic
Rezerve: Stolz, Briciu, Onea, Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R.Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
”U” Cluj - Rapid, cel mai vechi duel din istoria primei ligi, de la 21:00
Duelul dintre Universitatea Cluj și Rapid este cel mai vechi din istoria actualului campionat, prima confruntare directă având loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934.
Pe 26 noiembrie 1933, elevii lui Adalbert Molnar (U) au învins pe teren propriu cu 2-1 (Graţian Sepi, Silviu Ploeşteanu / Ştefan Boblea).
În retur, la Bucureşti (21 aprilie 1934), ceferiştii au obţinut la rândul lor victoria cu 1-0, golul fiind marcat de Geza Medve, atacantul „giuleştenilor" aflându-se la debut.
În ediţia amintită, ambele echipe au cumulat câte 17 puncte (U Cluj locul 3, CFR locul 4).
