Dinamo joacă vineri seara la Clinceni cu Unirea Slobozia în campionat, iar căpitanul Cătălin Cîrjan a vorbit în conferința de presă dinaintea meciului atât despre obiectivul ”câinilor” în Superligă, cât și despre mult așteptata sa convocare la echipa națională.

”Unirea Slobozia este la doar două puncte în spatele nostru. Este foarte important pentru noi să câștigăm și să ne distanțăm de echipele din spate.

Cred că primul nostru atu este faptul că suntem un grup unit. Am spus asta și anul trecut, dar acum suntem și mai uniți. Avem și jucători de calitate, iar asta ne ajută să fim în primele locuri.

Pentru mine, să fiu convocat la echipa națională este un vis. Dacă voi fi chemat, voi fi foarte fericit. Dacă nu, voi continua să muncesc pentru ca în viitor să reușesc. Îmi doresc să dau totul pentru Dinamo, știu ce responsabilitate am ca și căpitan, vreau să trag echipa după mine și să câștigăm un trofeu”, a spus Cătălin Cîrjan.

Adversara Unirea Slobozia numai ce a anunțat un ultim transfer spectaculos - Jayson Papeau, fost la Rapid și adus acum din Qatar.

”Nu îmi imaginam să mă întorc în România, dar așa este fotbalul, nu poți ști niciodată ce se întâmplă”, a spus francezul la revenirea în Superligă.

