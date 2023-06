Cotat la un milion de euro, conform site-urilor de specialitate, Andrei Borza ar putea să o părăsească pe Farul Constanța în această perioadă de mercato, mai ales că a făcut un sezon fantastic sub comanda lui Gheorghe Hagi, antrenorul dobrogenilor.

Narcis Răducan a avut un mesaj categoric pentru Andrei Borza: „Eu așa zic”

Totuși, Narcis Răducan, fost director sportiv la FCSB, a vorbit despre Andrei Borza și a precizat faptul că fundașul stânga al Farului ar trebui să mai rămână la Constanța pentru cel puțin un an, să se formeze mai bine.

„Eu aș zice să mai stea un an la Farul. Să mai crească puțin. El joacă bine două posturi. În faza defensivă, fundaș stânga, dar poate și înainta. Mai are nevoie un an. Are tot ce îi trebuie la Hagi. Încă are 17 ani. Nu cred că ar strica să rămână”, a spus Narcis Răducan la televiziunea DigiSport.

Andrei Borza a bifat pentru Farul Constanța 39 de apariții, a reușit să marcheze trei goluri și să paseze decisiv în trei situații diferite, în aproximativ 1.900 de minute petrecute în echipamentul echipei de la malul mării, în care și-a trecut și titlul de campion!

Farul Constanța, în sezonul 2022/23

Echipa pregătită de Gică Hagi și-a revendicat prima poziție în Superliga României cu 53 de puncte, la șapte în fața vicecampioanei FCSB. În consecință, Farul Constanța a înregistrat șase victorii, trei rezultate de egalitate și o înfrângere după 10 etape disputate în play-off-ul campionatului.

Farul Constanța, în perioada de mercao

Veniri - Amine Benchaib (25 de ani / mijlocaș ofensiv / Belgia, Maroc / CS Mioveni / liber de contract), Diogo Queiros (24 de ani / fundaș central / Portugalia / FC Famalicao / liber de contract), Marco Borgnino (25 de ani / mijlocaș stânga / Argentina, Italia / Atletico de Rafaela / liber de contract), Rivaldinho (28 de ani / atacant / Brazilia / CSU Craiova / liber de contract), Nicolae Carnat (25 de ani / extremă dreapta / România / CS Mioveni / liber de contract), Damien Dussaut (28 de ani / fundaș dreapta / Martinica, Franța / liber de contract), Fabio Vianna (24 de ani / fundaș stânga / Portugalia / CFC Argeș / liber de contract), Ionuț Vînă (28 de ani / mijlocaș central / România / CSU Craiova / liber de contract), Zorhan Bassong (24 de ani / fundaș stânga / Canada, Belgia / CFC Argeș / liber de contract), Ștefan Pacionel (24 de ani / mijlocaș central / România / CSA Steaua / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Florian Haită (22 ani / extremă dreapta / România / FC "U" Cluj), David Matei (18 ani / fundaș dreapta / România / Unirea Dej), Răzvan Matiș (22 de ani / extremă stânga / România / Unirea Dej), Gabriel Buta (21 de ani / fundaș central / România / Unirea Dej), Robert Mustacă (20 de ani / extremă dreapta / România / Unirea Slobozia), Denis Bujor (18 ani / extremă dreapta / România / Unirea Slobozia), Ștefan Bodișteanu (20 de ani / mijlocaș ofensiv / România / CSA Steaua), Alexandru Sima (21 de ani / fundaș stânga / România / CSA Steaua), Antonio Vlad (22 de ani / fundaș central / România / Corvinul Hunedoara), Alexandru Georgescu (21 de ani / fundaș dreapta / România / Gloria Bistrița), Denis Curea (19 ani / mijlocaș stânga / România / CSC Dumbrăvița), Alexandru Pop (23 de ani / extremă dreapta / România / Unirea Dej), Alexandru Negrean (22 de ani / mijlocaș central / România / SCM Zalău)

Plecări - Vlad Morar (29 de ani / atacant / România / contract încheiat) *, Carlo Casap (24 de ani / mijlocaș central / România / contract încheiat), Rolandas Baravykas (27 de ani / fundaș dreapta / Lituania / contract încheiat), Denis Alibec (32 e ani / atacant / România / contract încheiat), Ștefan Bodișteanu (20 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Oțelul Galați / împrumutat)