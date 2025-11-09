Recent, încă un club din Superliga României a primit interdicție.

Oțelul a primit interdicție la transferuri

Oțelul Galați nu va putea să facă transferuri în următoarele trei perioade de mercato din cauza unui litigiu avut cu Samy Bourard, mijlocașul belgian de 29 de ani.

Fotbalistul a făcut sesizare la forul continental pentru că nu și-a primit salariile la Oțelul sezonul precedent, când formația de la Dunăre a avut mari probleme financiare. Din acest motiv, și Dorinel Munteanu a plecat de la Oțelul Galați.

Conform GSP, conducerea celor de la Oțelul Galați susține că situația se va rezolva în următoarele zile, pentru că între timp gălățenii au achitat restanțele către Samy Bourard. Cei de la Oțelul nu au plătit încă penalitățile strânse, astfel că sancțiunea nu va fi ridicată până când toate datoriile nu vor fi plătite.

