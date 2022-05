Căpitanul lui FCSB și-a decis viitorul! Anunț important făcut imediat după meciul cu CFR Cluj

Florin Tănase, căpitanul lui FCSB, a anunțat că în această vară nu va mai încercas să plece de la echipa patronată de Gigi Becali și că are ca obiectiv câștigarea tilului în sezonul viitor.

Tănase rămâne la FCSB

„Tase” le-a mulțumit suporterilor care au fost alături de echipă, mai ales pe finalul acestui sezon.

„Un meci bun, ne bucurăm că l-am câștigat. Păcat că nu am jucat cu trofeul pe masă, dar suntem fericiți că am câștigat pentru suporterii noștri care au fost alături de noi în acest sezon.

Dacă ei (n.r. - CFR) câștigau în meciul direct, aici, îi felicitam, însă așa...

Și sezonul trecut se spunea în unele meciuri că avem nevoie de un atacant când nu marcam.... când marcam nu mai zicea nimeni nimic.

Cred că am dovedit că suntem maturi, am câștigat la CFR pe teren, am câștigat și cu Craiova, probabil că am fi câștigat și cu Voluntari, dar dacă n-am avut VAR sau dacă domnul asistent nu a vrut să ridice fanionul.

Rămân. Sunt cu gândul aici și vrea ca în sezonul viitor să câștigăm titlul”, a spus Florin Tănase la finalul meciului FCSB - CFR, scor 3-1.

CFR Cluj şi-a trecut în palmares al optulea titlu de campioană, după cele din 2008, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020 şi 2021.