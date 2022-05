După o serie de meciuri în care a împresionat și l-a determinat pe Gigi Becali să-i seteze o sumă de transfer de 50 de milioane de euro, Tavi Popescu a mai redus din turație pe final de sezon.

Becali, vinovat pentru căderea lui Tavi Popescu

Gigi Becali poartă vina pentru evoluțiile mai puțin încurajatoare ale lui Tavi Popescu din finalul sezonului, crede Helmut Duckadam, care susține că jocul fotbalistului a avut de suferit din cauza declarațiilor făcute de patronul FCSB-ului.

„În momentul în care domnul Becali i-a spus să tragă la poartă au fost meciuri chiar și cu Voluntariul... A tras de la 30 de metri de nici nu știu unde a mers mingea.

E un jucător talentat, dar s-a văzut în ultimele meciuri, nu a mai fost la valoarea pe care a arătat-o înainte, are urcusuri și coborâșuri. Trebuie să stea încă un an, cel puțin încă un an la FCSB și să prindă echipa națională”, a spus Helmut Duckadam la PRO ARENA.

37 de meciuri a disputat Tavi Popescu în tricoul lui FCSB în acest sezon, reușind să marcheze nouă goluri și să ofere patru pase decisive.

3 milioane de euro este cota de piață, potrivit transfermakt.com, a fotbalistului pe care Becali cere 50 de milioane.