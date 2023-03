Budescu, revoltat de situația prin care trece Pintilii: "O prostie! A jucat, a luat roșu?"

Ploieștenii au trei eșecuri consecutive în Liga 1 și a pierdut orice șansă la play-off. Pentru echipa lui Florin Pîrvu urmează un nou meci complicat, pe teren propriu, contra Universității Craiova.

Budescu, revoltat de situația prin care trece Pintilii

După meci, Constantin Budescu, titular în echipa Petrolului, a comentat eșecul contra fostei sale formații și s-a arătat revoltat de situația prin care trece Mihai Pintilii. Antrenorul de facto al lui FCSB a fost suspendat patru etape după ce a fost surprins dând indicații în timpul jocurilor, deși nu are licență sau carnet.

"Am avut câteva situații, apoi am luat un gol prostesc, așa cum primim noi. Ei au marcat iar, noi am alergat după egalare, n-am reușit să dăm gol, ei da. N-am început rău repriza a doua, dar s-a rupt totul după golul de 3-1. Nu ne-am apărat cum trebuie. A fost greu în seara asta, e o victorie meritată a Stelei (n.r - FCSB).

Am amintiri plăcute de aici, M-am întâlnit cu foști colegi, cunosc 90% din ce e acum la Steaua (n.r - FCSB). S-au mai schimbat din jucători, mulți din staff au rămas. Îmi pare rău că n-am putut să mă văd cu Pintilii.

Nu înțeleg de ce e suspendat Pinti. Ce, a jucat, a luat roșu? E o prostie că a fost suspendat! Ce să înveți, dacă știi fotbal? Pinti a jucat fotbal, are atâtea meciuri la națională, ce să se pregătească? Trebuie să știi să antrenezi. Care e problema unora că n-are licență, dacă FCSB alege să-l angajeze?", a spus Constantin Budescu, după meci.

Petrolul e pe locul 8 în Liga 1, cu 33 de puncte acumulate în 28 de etape.