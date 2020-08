INCENDIAR! BREAKING NEWS: VINE IAR TAS sa decida TITLUL dupa ce TOTUL se va juca pe teren?! Explicatiile complete ale lui Burleanu

Razvan Burleanu a motivat decizia validata de Comitetul Executiv, aceea ca meciul Craiova-CFR sa se dispute dupa reguli de finala.

Presedintele FRF crede ca hotararea luata in unanimitate de membrii CEx e cea mai corecta din punct de vedere sportiv. Burleanu spune ca decizia expune cel mai putin Federatia in cazul unui proces la TAS.

"Nu ne-am dorit sa ajungem in aceasta situatie, sa stabilim in sedinta de Comitet Executiv asemenea lucruri. Am facut apel catre LPF sa ia in calcul dezbaterea tuturor scenariilor in care am putea sa fim in acest final de sezon. Interventiile au avut loc inainte de reluarea sezonului, dar si pe parcursul acestui sezon. Ultima interventie a fost acum o saptamana. Am vazut azi ca nu a fost o asemenea decizie, cum spunea Liga acum o saptamana. Au fost 5 scenarii dezbatute. SI ieri, si azi au fost discutii cu reprezentantii UEFA. Cel mai bun ar fi fost acela ca UEFA sa accepte ca Astra-Craiova sa se dispute pe 5 sau 6 august. UEFA nu a putut sa ne permita acest lucru, prin urmare toate planurile au fost date peste cap. A trebuit sa discutam de aceste 5 scenarii. Scenariul care a intrunit o unanimitate e acela in care campioana e castigatoarea din aceasta seara. Daca vom avea un rezultat de egalitate dupa terminarea timpului de joc vom avea prelungiri, apoi lovituri de departajare, daca va fi cazul. A fost unanimitate de voturi. Nu am apucat sa discutam cu Craiova.

In Comitetul Executiv avem toate esaloanele reprezentate. Acesta a fost scenariul validat. Am facut in repetate randuri apel catre organizatorul competitiei sa stabileasca procedura. La Liga a 2-a am stabilit toate scenariile. De exemplu, am stabilit ca nu avem timp de disputat toate cele 14 etape. Impreuna cu cluburile, inainte de reluarea sezonului am stabilit ca vom apela la un numar redus de meciuri. Impreuna cu echipele din B am stabilit si scenariile: ce s-ar fi intamplat daca? Cand iti asumi leadershipul unei organizatii, cea mai mare greseala intr-o criza e sa fii in aceeasi logica de gandire ca inainte de criza. Aceasta varianta produce cel mai mic nivel de nedreptate. Ne expune celui mai mic risc si totodata pune mai presus de orice meritul sportiv. Iti doresti ca cine castiga acest meci sa mearga in Champions League. Intotdeauna exista posibilitatea sa se ajunga la TAS, exista acest drept al fiecarui club", a spus Burleanu.

