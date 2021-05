"De-o luna nu mai lucrez nimic, n-am cand!" Cum a transformat-o Edi Iordanescu pe CFR in doar 3 zile: "Suporterii sa nu uite asta, atat ii rog"

Iordanescu Jr. e incantat de jocul baietilor sai la Craiova.

Edi nu poate sa lucreze aproape nimic tactic cu echipa din cauza programului incarcat. Reactia vestiarului dupa infrangerea cu Sepsi l-a multumit pe deplin. CFR s-a impus pe Oblemenco in urma unui joc consistent. Iordanescu a vrut sa le transmita un mesaj si suporterilor campioanei, care au contestat vehement echipa la finalul jocului cu Sepsi.

"Am venit aici dupa puncte, aveam nevoie de victorie. Este un rezultat important, am jucat foarte bine. S-a intors entuziasmul in vestiar. Trebuie sa ramanem echilibrati. Ne mai raman doua finale.

E important cum ne recuperam. Echipa a aratat bine fizic, am terminat in picioare jocul. Nivelul calitativ a fost foarte bun astazi. Echipa a aratat maturitate, caracter, personalitate. Ne-am redresat repede. Am controlat si prima repriza, a doua a fost in totalitate a noastra. A intrat bine si banca, a fost un joc care ne da incredere.

Fac apel si la suporterii nostri sa nu se dezica de jucatori nici cand jucam mai prost. Dupa jocul slab cu Sepsi anumite pozitii erau si normale, dar sa nu uitam ca echipa asta are mijloace, a produs performanta. O singura zi in plus a insemnat mai mult timp de regenerare, mai mult timp de lucru.

De o luna de zile lucrez foarte putin spre nimic. Nu putem sa facem decat lucruri la nivel mental. Metodica e influentata de calendar. Nu ai timp cand sa le faci. Ma bucur ca fotbalul a fost drept cu noi, am castigat in fata unui adversar care are respectul meu total", a spus Iordanescu la Digisport.