BREAKING NEWS | "O sa va omoare lumea cu pietre, oamenii nu sunt prosti!" Discurs halucinant in Liga 1! Ce spune presedintele Iasului

Presedintele lui Poli Iasi, Ciprian Paraschiv, se afla in preaviz dupa ce postul sau a fost desfiintat de Consiliul Director al echipei.

Cu toate acestea, Paraschiv a ramas aproape de jucatori si incearca sa salveze ce mai e de salvat in relatia dintre noua conducere si echipa. Poli a pierdut cu 2-0 la Buzau cu Chindia si pare condamnata la retrogradare. Calcan si Andrei Cristea au fost exclusi din lot in urma unui conflict de proportii cu antrenorul Nicolo Napoli.

Paraschiv cere liniste la echipa pentru ca Poli sa forteze salvarea cu ultimele puteri. Crede ca oamenii care au pus la cale lovitura din interior vor fi 'judecati' de suporteri.

"E pacat. Simt ca se putea obtine mult mai mult de la acest meci. Chiar vreau sa-i avertizez public pe cei care-si doresc raul echipei acum: o sa va omoare lumea cu pietre pentru ceea ce faceti in acest moment. In acest moment, e nevoie si de spalatoreasa la echipa. Nu stiu pe cine mai au de dat afara.

M-as astepta pe cei 3 portari, ca sa le iasa planul. Cand tu renunti la doi jucatori exponentiali ai Iasului, sabotajul este foarte clar. O sa va omoare lumea cu pietre, nu va bateti joc. Nu stiu daca s-au reziliat contractele, stiu ca n-au fost inclusi in lot, s-a mers pe varianta ori antrenorul, ori jucatorii.

Trebuie sa fim uniti cu totii, daca dorim sa ne salvam. Pare din ce in ce mai evident ca unii nu-si doresc acest lucru. E foarte greu. Cred in echipa, matematic se poate orice. Dar, in astfel de conditii, nu se poate face prea mult.

Singura arma pe care o avem este vestiarul. Daca si acolo s-au bagat si fac astfel de mizerii... imi pierd sperantele. As vrea sa scriu o carte dupa un an si 3 luni de stat la Iasi. Au desfiintat postul de presedinte, sunt in preaviz. Au desfiintat postul ofiterului de presa, pe cel al directorului sportiv, pe cel al referentului de marketing. Au dat afara cei mai buni jucatori.

Nu am nicio explicatie. E clar ca cei din Consiliul Director si Regele Solomon... eu asa ii zic [primarul Mihai Chirica] asa isi doresc. Lumea nu e proasta si vede ce se intampla. Fara o reforma totala, fotbalul iesean nu are niciun viitor", a spus Paraschiv.