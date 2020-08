BREAKING NEWS | Primul rezultat negativ pentru unul dintre jucatorii de la Astra! Anuntul oficial facut de club

Astra este clubul din Liga 1 unde au fost depistate cel mai recent cazuri de coronavirus.

Astfel, giurgiuvenii nu au putut juca in aceasta saptamana meciurile cu Universitatea Craiova si FCSB, iar reprogramarea acestor partide este incerta.

Avocatul clubului, Claudiu Popa, a vorbit si despre starea celor 5 fotbalisti depistati pozitiv cu noul coronavirus. El a declarat ca portarul David Lazar a primit un rezultat negativ la cea mai recenta testare.

"David Lazar a iesit negativ la ultima testare si probabil acelasi lucru se va intampla si cu Dima, este colegul lui de camera. Ambii au avut doua teste pozitive pana acum, facute in locuri diferite", a mentionat Claudiu Popa.

Pe langa acestia, mai sunt infectati cu Covid-19 Costel Avram, David Bruno si Crepulja.

In alta ordine de idei, avocatul giurgiuvenilor a comentat situatia din Liga 1 si a prezentat posibilitatea ca meciurile sa se joace dupa data de 3 august, cand este termenul limita stabilit de UEFA pentru comunicarea echipelor participante in cupele europene.

"Cautam solutii sa se dispute jocul pe teren, in primul rand pentru acuratetea rezultatului sportiv si in al doilea rand, pentru a nu periclita relatia comerciala pe care Liga o are cu privire la drepturile TV.

UEFA, ca un for rational a analizat pe conjunctura in limita regulamentului de care dispune, dat fiind faptul ca este o situatie speciala care cere si masuri speciale.

Au spus foarte clar ca nu-i deranjeaza faptul ca aceste jocuri se vor juca si in afara termenului impus de ei, atata timp cat nu intervin in stabilirea clasamentului final", a declarat Popa.

Meciul dintre Astra si Universitatea Craiova ar putea influenta campioana din Liga 1 in cazul in care oltenii vor remiza in meciul de luni contra celor de la CFR Cluj.