BREAKING NEWS | Ilie Poenaru a plecat de la Gaz Metan: ”Am ieșit de la discuții”. Ce spune despre haosul de la club

Antrenorul a purtat ultimele discuții cu șefii clubului și spune că, în mare parte, acesta va părăsi gruparea ardeleană, pe care o pregătește din luna septembrie.

Acesta a purtat o discuție cu jucătorii pentru a rămâne la echipă cel puțin până la finalul sezonului, dar totul s-a ”rupt” atunci când clubul a fost depunctat pentru o datorie de 50.000 de euro către Ronaldo Deaconu. Mai mulți jucători au plecat de la echipă, iar Ilie Poenaru i-a urmat.

Ilie Poenaru a plecat de la Gaz Metan: ”E foarte greu”

„Acum am ieșit de la discuții și, în principiu, da (n.r. - va pleca de la Gaz Metan). Pot continua (n.r. - cei din club), dar e foarte greu, au mai rămas puțini jucători, foarte mulți copii. Aici nu știu dacă vor mai exista alte soluții, probabil că vor duce competiția până la final, dar rezultatele vor fi cele care vor fi.

Fotbalul este imprevizibil, sunt copii buni aici, e o dorință de afirmare. Copii de la U19 să dea piept cu rigorile Ligii 1? Este foarte greu. Discuția mea cu jucătorii a fost următoarea. Noi stăm și continuăm, dacă până în vară vom mai primi două salarii.



Nu garantam noi marea cu sarea, dar eram hotărâți și cred că ați văzut și după aspectul jocului, și după locul în clasament, șansele erau foarte mari să ne salvăm. Băieții au fost exemplari până în acest moment, le-am și mulțumit, dar acum nu am mai avut nicio putere asupra lor, a fost alegerea lor, e normal, au suferit destul. De aici a plecat această discuție și s-a rupt totul. Am văzut că nu avem continuitate. Acceptam și aceste două puncte luate, dar am văzut că nu se face nimic.

Sincer, nu știu ce să spun. Din ce am observat, sunt anumiți oameni care s-au perindat pe la club, au cerut actele clubului, datoriile. Se pare că sunt niște oameni interesați, dar de ce acum? De ce nu au venit cu o lună în urmă? Asta e o frustrare și mai mare”, a spus Ilie Poenaru, la emisiunea Ora Exactă în Sport.