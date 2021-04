BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Zenga e liber si e gata sa revina in Romania! Cu ce club a discutat

Walter Zenga (60 de ani) a pregatit-o ultima data pe Cagliari in Serie A.

Fost antrenor la Steaua, Dinamo si FC National, italianul nu exclude varianta revenirii in Liga 1! Zenga iubeste Romania si i-ar placea ca viata familiei sale sa continue pentru o perioada in tara sotiei lui. Zenga are si el cetatenia romana dupa anii petrecuti la Bucuresti. A fost in carti la echipa nationala dupa Euro 2016, insa atunci a fost preferat neamtul Daum in locul sau. In ultimele luni, Zenga a fost in carti la 3 cluburi din Serie A, Cagliari, Parma si Crotone, dar a preferat sa mai astepte.

Din informatiile obtinute de www.sport.ro, Zenga e interesat sa lucreze iar in Liga 1. Walter a fost privit drept un personaj care a revolutionat metodele de pregatire in Romania si a obtinut rezultate fantastice la Steaua atat in Europa, cat si in campionat. N-a apucat sa se bucure de titlul din 2005, dupa ce Becali a hotarat sa-l inlocuiasca inainte de finalul sezonului. Titi Dumitriu a stat pe banca in ultimele 3 etape ale campionatului.

Dupa experienta din Ghencea, Zenga a semnat cu Steaua Rosie Belgrad, unde a castigat din nou campionatul, in 2006. In Serie A, a lucrat pentru Catania, Palermo, Sampdoria si Crotone. Le-a mai pregatit pe Wolverhampton Wanderers, cand era in liga secunda engleza, si pe Venezia, in Serie B, dar si pe Al Nasr, Al Jazira, Al Shaab si Al Nassr in Emirate si Arabia Saudita.

Zenga e reprezentat de agentul Daniele Pinna, omul care il reprezinta si pe fostul jucator al lui PSG, Hervin Ongenda.



Walter a fost contactat in acest sezon de Sepsi, dar partile nu au ajuns la negocieri concrete.

Zenga e o legenda a fotbalului mondial. Convocat de 58 de ori in nationala Italiei, fostul portar are o cariera fantastica la Inter, pentru care a aparat in aproape 350 de partide. Zenga a castigat de 3 ori trofeul de cel mai bun portar al anului in lume.