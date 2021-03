VIDEO | Walter Zenga, FACUT PRAF de un jurnalist in direct la TV: "Esti prost? Vrei sa te dau in judecata? Ignorantule!" De la ce a plecat totul

Walter Zenga a fost in mijlocul unui scandal de proportii in direct la un post de televiziune din Italia.

Fostul antrenor de la FC National, FCSB sau Dinamo s-a contrat foarte dur cu jurnalistul Alessandro Cecchi Paone de la Canale 5 pe tema vaccinului impotriva COVID-19. Dupa ce a fost demis de Cagliari, fostul mare portar al Interului si al nationalei Italiei a plecat in Dubai, acolo unde are resedinta.

Totul a plecat dupa ce antrenorul de 60 de ani a afirmat pe o retea de socializare ca s-a vaccinat impotriva coronavirusului cu vaccinul produs de China.

Faptul ca acest vaccin nu a fost aprobat insa de Agentia Europeana a Medicamentului a starnit un val de reactii destul de dure in Italia. Zenga a spus ca vaccinul chinezesc este cel mai cautat in Dubai si ca nu a platit nimic in schimbul sau.

"Vaccinul chinez era cel mai disponibil aici si a fost obtinut prin metode naturale, traditionale, cu tehnica folosita pentru alte boli, precum hepatita A.

In ianuarie, a fost varf de cazuri in oras, dar au incercat sa controleze virusul, neinchizand totul. Restaurantele sunt deschide la 50 la suta, la fel ca cinematografele, scolile sunt deschise, iar distantele sunt respectate mereu. Cine nu o face plateste!

Toti cei care lucreaza in restaurante, de exemplu, au fost vaccinati. A doua doza trebuie facuta la 21-28 de zile si nu a avut nicio contraindicatie. Vaccinul chinez e cel mai cautat in Dubai", a spus Walter Zenga, moment in care a fost intrerupt de jurnalistul italian.

Paone i-a atras atentia lui Zenga ca este nevoie de aprobarea AEM pentru orice vaccin si i-a spus ca nu ii permite sa propage in direct informatii considerate de el periculoase.

Jurnalistul a devenit chiar foarte deranjat de spusele antrenorului, pe care l-a amenintat chiar ca il da in judecata si i-a spus ca ar trebui sa ramana la fotbal si sa nu vorbeasca de stiinta, numindu-l 'ignorant'.

"Ti s-a spus si cate persoane au avut efecte adverse de la acel vaccin? E nevoie de aprobarea Agentiei Europene a Medicamentului. Nu-ti permit, exista reguli care trebuie respectate. EMA decide. Nu am incredere, du-te si vezi cum se trateaza filipinezii! Esti prost? Vrei sa te dau in judecata? Vorbeste de fotbal, nu de stiinta. Ignorantule!", i-a spus Cecchi Paone lui Zenga.

Fostul fotbalist a replicat spunand ca atunci cand locuiesti in strainatata ai un alt mod de gandire si l-a intepat pe jurnalist spunandu-i ca nu a iesit nici macar din cartierul in care locuieste.

"Cecchi Paone, nu spune prostii! Despre ce vorbesti, cand tu n-ai iesit nici macar din Barona (cartier din Milano).Când locuiești în străinătate, ai o mentalitate diferită", i-a raspuns Zenga jurnalistului.