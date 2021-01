BREAKING NEWS: Eric la Dinamo?! Raspunsul dat de cel mai bun marcator strain din istoria Romaniei "Eu as vrea sa vin, daca e o ocazie!"

Dinamo ar incerca sa il aduca in aceasta iarna pe Eric de Oliveira la Dinamo.

Brazilianul nu ar spune nu unei mutari in Stefan cel Mare, mai ales ca a ramas liber de contract, dupa despartirea de FC Voluntari. Fostul jucator de la Pandurii ar mai fi fost in negocieri cu Dinamo, in trecut. Bratu sustine ca jucatorul brazilian simpatizeaza echipa din Stefan cel Mare de acum 10 ani, cand ambii evoluau la Gaz Metan.

"N-a vorbit nimeni cu mine. Eu as vrea sa vin, daca e o ocazie, dar trebuie sa fiu si eu bine. Pai demult am tot avut discutii cu Dinamo, chiar si inainte sa semnez cu Viitorul, dar atunci Contra nu prea m-a vrut. Eu sunt jucator liber si pot sa semnez.

Am reziliat amiabil cu Voluntari. Am avut o operatie si ei nu au mai vrut sa astepte. Inca nu am inceput antrenamentele. In 15 zile as putea fi gata de joc. Dar dupa parerea mea Dinamo ar trebui sa se gandeasca la play-out, e greu sa te califici in play-off in momentul de fata. Iar pana la play-out mai e si as fi gata de joc atunci. Eu sunt impresarul meu, nu am impresar, usa mea e deschisa. Toata lumea are numarul meu asa ca eu sunt dispus", a declarat Eric de Oliveira pentru FANATIK.

Daca transferul se va concretiza, Dinamo va fi a 5-a echipa din Romania pentru care va juca, dupa Gaz Metan Medias, Pandurii Tg. Jiu, Viitorul Constanta si FC Voluntari.