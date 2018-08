BREAKING NEWS |"Am facut oferta de nerefuzat!" Dezvaluiri de ultima ora ale lui Becali. Unde va juca Nistor in echipa FCSB si care e ultima oferta

Becali e gata sa faca sacrificii importante pentru a-l aduce pe Nistor de la Dinamo!

Ofera 500 000 de euro si il propune la schimb si pe Qaka.

"Negoita mi-a raspuns pe loc, a zis ca merge pe aceeasi formula. Eu am dat 400 000 de euro pe Qaka si il dau, plus 500 000. Suporterii lui Dinamo trebuie sa fie multumiti... dau unul de 23 si iau altul de 30. I-am spus lui Negoita: nu fac eu calculele lui Dinamo, dar la campioant n-ai cum sa tragi. Din play-off n-are cum sa traga... Steaua, CFR, Craaiova. Viitorul... nu stiu care sunt 5 si 6, dar nu cred ca Dinamo intra. Qaka poate sa faca 5-6 milioane peste cativa ani. Pe Mahlangu nu-l vreau, il vreau pe Nistor.



Eu nu vreau decat capitani. Am luat de la Astra si de la Botosani, acum il vreau si pe capitanul de la Dinamo. Il vreau pe Nistor. Trebuie sa faci niste oferte... altfel nu-l iei. Eu spun ca oferta mea e senzationala. Dau 500 000 + un jucator de nationala. Lui ii fac oferta de nerefuzat. Ii dau 100 000 la semnatura si 15 000 salariu. Eu spun ca e de nerefuzat. Daca nu-l iau pana miercuri, nu-l mai vreau dupa aia. El nu stie oferta pe care i-o fac lui... Trebuie sa i-o zica impresarul. Ii fac si contract pe 3 ani, el poate lua la FCSB un milion in 3 ani cu tot cu prime. Pana acum nu l-am luat ca nu era asa bun. Pintilii era asa bun acum doi ani? Altii erau asa buni?

De la CFR am vrut sa-l iau, dar i-a pus conditie ca il lasa doar la Dinamo, nu la Steaua. Nistor, daca vine, va juca numai langa Pintilii. Am tot luat jucatori acolo, am dat sute de mii si milioane... Nu mi-a placut. Vreau al doilea mijlocas central care sa urce, sa nu-i fie frica, vreau un optar-decar. Asa ceva nu prea e in Romania. Pe Morutan l-am vazut, parerea mea e ca e doar decar, nu si decar", a spus Becali la Digisport.