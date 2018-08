Nu-l intereseaza transferul de 10 milioane! Raspunsul lui Planic cand a fost intrebat daca pleaca de la FCSB

Bogdan Planic nu e suparat ca transferul la Eintracht Frankfurt nu s-a facut.

Sarbul spune ca se concentreaza doar pe ceea ce are de facut la FCSB. In presa din Germania au aparut informatii legate de posibilul transfer al lui Planic in Bundesliga in schimbul a 10 milioane de euro.

"Nu ma gandesc la nicio echipa, eu sunt la Steaua si avem in fata meciuri dificile. Ma concentrez 100% pe dubla cu Rapid Viena, vreau sa iau anul asta titlul cu Steaua si sa joc in Europa League. Altceva nu ma intereseaza. Ne va fi greu cu Rapid Viena, dar speram sa intram in grupe. Acesta e obiectivul nostru. Victoria cu Hajduk ne-a dat moral si incredere, speram sa continuam pe aceeasi linie", a spus Planic pentru Digisport.