EXPLOZIE pe banca CFR-ului dupa al 3-lea titlu la rand?! Petrescu ar putea pleca! Ce se intampla in conducere

Unul dintre oficialii CFR-ului a comentat situatia de la club.

Dan Petrescu ar putea pleca de la echipa in ciuda faptului ca a reusit sa castige al treilea titlu consecutiv. De altfel, in presa a aparut recent informatia potrivit careia CFR i-a gasit deja inlocuitor.

In plus, au aparut zvonuri si despre plecarile lui Marius Bilasco si Bogdan Mara la Rapid.

Directorul scouting al clujenilor, Marius Bilasco, a vorbit la finalul partidei de titlu cu Craiova despre aceste plecari de la CFR.

El a comentat si care este marele avantaj pe care l-a castigat CFR in aceasta seara, oficialul clujenilor considerand ca echipa va reusi sa faca o figura frumoasa in Europa, avand avantajul de a juca preliminarii de Liga Campionilor.

"Da, ramane la Cluj (n.r. Dan Petrescu). Singurul care pleaca este Arlauskis care a anuntat ca pleaca. E o pierdere uriasa, cu siguranta o sa ne lipseasca, dar asta este un ciclu normal. E prea devreme sa vorbim despre plecari. Incercam sa ne bucuram de moment si sa savuram fiecare clipa.

A fost un an extrem de dificil, cu mult momente delicate pe care numai impreuna am reusit sa le trecem. Stiam ca avem puterea sa revenim pentru ca avem multe meciuri in spate in Europa, in care ne-am aratat puterea de a reveni. Stiam ca vom face totul, stiam ca vom marca. Nu de 3 ori, dar stiam ca vom marca in aceasta seara.

Noi nu ne-am pregatit de petrecere, am vrut sa fim concentrati pe partida aceasta. Ne-am gandit doar la meci si nu am vrut sa distragem atentia nimanui de la meci. Era pacat pentru ca am condus tot timpul acest campionat. Suntem echipa mai buna si era pacat sa nu terminam pe primul loc. Acesta era regretul nostru cel mai mare pentru ca suma de bani nu e atat de mare pentru locul 1 fata de locul 2, incat sa zici ca e o reteta economica uriasa. Avantajul e ca joci preliminarii de Champions League si, in caz ca esti eliminat, mai ai o sansa in Europa League. Asta e marele avantaj al campioanei Romaniei.

3 titluri la rand sunt o performanta extraordinara, greu de egalat, si speram sa demonstram inca o data in Europa ca suntem cei mai buni din Romania", a spus Bilasco, director scouting la CFR Cluj.