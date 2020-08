Stand-up COMEDY cu Arkauskis! Declaratii GENIALE: "Nu mai stiu nimic de la petrecere, doar ca m-am imbatat!" Ce spune de Petrescu: "I-au dus trofeul si medalia in izolare, cred ca le pupa acum!"

Giedrius Arlauskis va parasi Romania in aceasta vara. Lituanianul merge in Arabia Saudita, la Al Shabab.

Arlauskis nu s-a despartit asa cum si-ar fi dorit de CFR. Petrecerea de titlu a fost departe de asteptarile sale.

"In afara faptului ca m-am imbatat, nu imi amintesc nimic. A fost cea mai slaba petrecere. La primele doua campionate cu CFR a fost senzatie", a spus Arlauskis la Digisport.

Petrescu n-a fost la Craiova, dar a primit acasa, la Cluj, medalia de campion si trofeul.

"Mister are Cupa la el, are medalie, cred ca le pupa, se bucura acum. Cupa si medalia au ajuns la el, cred ca e bucuros. A stat 14 zile in izolare, acum nu mai poate sa dea virusul. Asa a zis DSP. Joi, Petrescu o sa fie liber, o sa iasa din puscarie. Eu maine plec acasa, nu mai petrec cu el", s-a amuzat Arlauskis.

Goakleeperul s-a emotionat apoi si a recunoscut ca vrea sa se retraga de la o echipa din Romania, tara unde a 'devenit portar'.

"In Romania am invatat meseria de portar, ca ce am facut eu in Lituania... Cand am luat primul titlu, cu Urziceni, parca visam. Apoi, cu Steaua... N-au mai luat de 5 ani. Fara sa ma laud, acum toate echipele au sanse sa castige titlul ca plec eu din Romania. Eu vreau sa ma retrag din fotbal unde am inceput fotbalul. Vreau sa ma retrag din Romania. Cand am venit in Romania, m-am simtit fotbalist adevarat. Din Romania vreau sa ma retrag din fotbal, asta e planul meu", a dezvaluit Arkauskis.

Giedrius Arlauskis, 32 de ani, a ajuns in Romania in 2008, la Unirea Urziceni.