BREAKING NEWS | Burleanu a anuntat cum va arata Liga 1 in noul sezon! In ce conditii se da 3-0 la masa verde: totul e oficial! Cand se poate OPRI campionatul 

Liga 1 incepe peste doua zile. Ministerul Tineretului si Sportului si FRF au ajuns la o intelegere in privinta unui nou protocol Covid.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, spune ca se va ajunge la oprirea campionatului doar in cazul revenirii la starea de urgenta. Echipele vor pierde cu 3-0 la masa verde numai in cazul in care nu vor avea 13 jucatori pe lista de meci. De asemenea, cluburile vor pierde cu 3-0 daca nu vor putea juca la o prima reprogramare a meciului.

"Am discutat 4 subiecte. In primul rand, plecam de la un principiu important: sa avem un numar cat mai mic de meciuri care se amana. Vom asista la o schimbare de protocol medical. Izolam pozitivii si contactii, negativii pot sa-si continue activitatea sportiva. Al doilea subiect: definirea contactului, detalii vor veni de la guvern pe acest subiect. Al treilea face referire la proceduri mai clare, coerente, la DSP, sa avem o implementare unitara la nivel national. Apoi, al patrulea, sanctiunile sportive aprobate de FRF aseara in comitetul executiv sa determine cluburile sa fie mult mai atente la acest obiectiv. Competitia se poate opri doar daca intram din nou in stare de urgenta. In rest, competitia merge mai departe pe teren. Acum, regulile sunt mult mai stricte. Urmam modelul UEFA, asa cum am anuntat si ieri", a spus Burleanu.

Ministrul Stroe spune ca protocolul UEFA va fi adaptat realitatii din Romania.

"Regulamentul UEFA nu se va putea aplica in totalitate. Frecventa meciurilor e diferita. In cazul aparitiei unui caz de Covid, vom face testarea lotului, a contactilor, iar in mod rapid DSP urmeaza sa-i stabileasca pe cei care sunt contacti, astfel incat sa avem o fluidizare a competitiei mult mai buna decat acum. Vrem o responsabilitate mult mai mare in zona cluburilor. Urmeaza elaborarea unor noi norme. Vom lucra in seara asta la noi norme. FRF si LPF nuanteaza ceea ce noi transpunem in ordinele de ministri. Noul ordin ar trebui sa protejeze sanatatea celor din competitie. E suficient timp pentru a intra in vigoare acest ordin. Vom avea o competitie mult mai predictibila. Nu vom mai ajunge in situatia de a incheia un campionat fara a fi jucate toate meciurile", a explicat Stroe.