BREAKING NEWS! Becali da afara 13 jucatori! A facut anuntul in direct: "Ce sa fac cu el?!" Nume grele pe lista

Gigi Becali renunta la jucatori importanti!

Nu mai putin de 13 nume sunt pe lista neagra a patronului de la FCSB! Becali a vorbit in direct la PRO X despre jucatorii de care se va desparti cel mai tarziu la finalul campionatului. Pintilii va renunta la cariera profesionista, in timp ce Gnohere, Hora, Popa, Momcilovic sau Filip nu mai sunt doriti de Becali.

"N-am cum sa nu fiu ferm. Sa-i luam pe rand. Sunt asa: Ciorbadjiski. Mai e unul caruia nu vreau sa-i zic numele ca sa nu-l supar. Apoi mai e fundasul de la Astra, Stan. 4: Momcilovic. 5: Pintilii, si el vrea sa renunte din vara. 6: Moutinho. 7: Salomao. 8: Adi Popa. 9: Tsoumou. Si mai este unul... 10, cred ca Filip, ca ii expira contractul. Sunt 10 carora le expira contractul in vara! Nu ii dau afara, le expira contractele! M-ati inteles? Nu le prelungesc pentru ca v-am spus cum se face la FCSB! Uite, Gnohere si Hora! 11 si 12! Pe Gnohere am cerut un milion si am primit 500 000. Sa plece liber la vara si gata. Sa stea sa ne ajute la campionat. Am incercat aseara cu Tanase, dar nu e mai bun ca Gnohere. Sunt 12 jucatori care pleaca, nu 10! A, mai e Belu, si el pleaca! 13 jucatori. Sunt fotbalisti de care uit. Daca mai stau sa mai fac calcule... Sunt 14", a spus Becali la PRO X.