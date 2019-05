Borcea ramane la inchisoare! Decizia de ultima ora a Tribunalului Bucuresti

Borcea a incercat sa-i convinga pe magistrati sa-i accepte iesirea din inchisoare inainte de termen.

N-a reusit. Tribunalul Bucuresti a respins contestatia facuta de Borcea, iar fostul sed de la Dinamo va ramane in spatele gratiilor.



Borcea are de executat o pedeapsa contopita de 7 ani si jumatate de inchisoare din dosarul transferurilor si din cel al retrocedarilor fictive de plaje de la Constanta. Borcea le-a transmis judecatorilor ca vrea sa aiba grija de cei 9 copii ai sai si ca a avut un comportament ireprosabil in spatele gratiilor, dar n-a reusit sa-i induplece. Omul de afaceri nu si-a cunoscut inca cele doua fetite gemene, in varsta de 2 luni.