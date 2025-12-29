Echipa pregătită de Zeljko Kopic are mari ambiții în noua stagiune. Dinamo a încheiat anul cu 10 victorii, opt remize și trei eșecuri și un golaveraj de +14, după 32 de goluri marcate și doar 18 primite.



La finalul anului trecut, Dinamo era pe locul 3 după primele 21 de etape, cu 36 de puncte, clasându-se la o singură lungime de liderul ”U” Cluj și ocupanta poziției secunde FCSB.



Bombă la Dinamo: Zeljko Kopic poate pleca din Ștefan cel Mare! Care este motivul



Conform iamsport.ro, Zeljko Kopic ar fi nemulțumit de resursele din Ștefan cel Mare, motiv pentru care ar lua în calcul să plece dacă va primi o ofertă bună din străinătate.



Sursa menționată a explicat că antrenorul vrea titlul cu Dinamo, iar pentru asta are nevoie de un lot și mai puternic. Totuși, ”câinii” nu pot investi pe placul croatului în fereastra de transferuri din iarnă.



Despre eventualele transferuri pe care Dinamo trebuie să le realizeze a vorbit și Ioan Andone într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro. Fostul antrenor l-a lăudat pe Kopic, dar a punctat că tehnicianul are nevoie și de lemne ca să facă focul.



Ioan Andone: ”Lui Dinamo îi trebuie un atacant central”



"Lui Dinamo îi mai trebuie transferuri. Le trebuie un atacant central de valoare. Uite, au avut ghinioane cu accidentări acolo, în față. La mijloc și în apărare sunt în regulă, dar le mai trebuie doi-trei titulari. Deci, 5 jucători pentru ca 2-3 jucători să fie titulari.



Acționarii lui Dinamo sunt potenți și sunt convins că vor face ceva transferuri. Până acum nu a apărut nimic, dar sigur vor transfera câțiva jucători.



Kopic, dacă îi dai jucători, își face treaba. Dacă are șansa de a lua titlul sau Cupa, să știți că nu o scapă. El a făcut niște lucruri excepționale. A luat o echipă care se lupta pentru evitarea retrogradării, era la baraj și a dus-o într-un timp atât de scurt la nivelul ăsta. Înseamnă că e un excepțional tehnician. Asta e realitatea, se vede. Nu e vorba că e la Dinamo. Kopic a demonstrat și se vede - nu sunt scandaluri, lumea muncește.



În Europa clar va fi Dinamo! Părerea mea e că n-au cum să scape Europa. Pot să se califice de pe locul 2, 3 sau prin câștigarea Cupei. Sunt soluții!", a spus Ioan Andone, într-un interviu pentru PRO TV.

