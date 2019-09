BOMBA! Fost jucator al Barcelonei, in probe la o echipa de Liga 1! A jucat la Barca si City si era un adevarat pusti-minune

Un fost jucator al Barcelonei este aproape de o mutare in Liga 1.

Gai Yigaal Assulin, jucator de origine israeliana in varsta de 28 ani, debuta in urma cu 10 ani in tricoul Barcelonei, insa cariera sa a intrat pe o panta descendenta. Acum, Gai Yigaal Assulin se antreneaza cu Poli Iasi si ar putea semna cu formatia din Liga 1 in zilele urmatoare.

Gai Yigaal Assulin a fost la Barcelona in perioada 2007-2010, a trecut apoi la Manchester City, iar din 2012 cariera sa a inceput sa aiba o curba descendenta. Accidentarile numeroase, precum si viata extrasportiva l-au tras in jos pe mijlocasul ofensiv care la 17 ani debuta pentru nationala de seniori a Israelului.