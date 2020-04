Bogdan Andone spune ca Alibec vrea cu orice pret un transfer in strainatate! "A realizat ca e ultima sansa! La calitatea lui, trebuia sa fie mult mai sus"

Antrenorul Astrei crede ca Denis Alibec trebuie sa faca pasul in strainatate in aceasta vara.

Bogdan Andone pastreaza legatura cu toti jucatorii in aceasta perioada si spune ca acestia asteapta sa se intoarca la antrenamente. Alibec este poate cel mai nerabdator ca Liga 1 sa reinceapa, pentru ca atacantul vrea sa prinda un transfer intr-un campionat puternic in aceasta vara.

De asemenea, Andone e de parere ca Budescu si Alibec sunt doi jucatori de impact, care trebuie convocati la echipa nationala in vederea barajului cu Islanda.

"Cu siguranta am discutat cu Alibec si Budescu. Denis e la Constanta, la mama lui. Face alergari pe malul marii. Budescu e la Ploiesti, a trecut peste acea perioada nefericita din februarie, cu accidentari. Chiar inainte de oprirea campionatului urma sa se alature echipei.

Denis isi doreste sa faca marcheze in aceste 8 etape ramase. Vrea sa plece in strainatate, a realizat ca e ultima sansa, sau poate una dintre ultimele sanse sa faca pasul in strainatate si a castiga bani mai multi. La calitatea pe care o are ca fotbalist ar trebui sa fie mult mai sus. De aici poate si evolutiile lui bune si atentia pe care a atras-o din partea selectionerului.

Alibec si Budescu sunt fotbalisti pe care te poti baza. La meciul cu Islanda avem nevoie de jucatori cu calitate!", a spus Andone, la PRO X.