FC Argeș a remizat pe teren propriu în fața lui FC Botoșani, scor 1-1, într-un meci din runda a noua din sezonul regulat a Superligii.

Golul piteștenilor a fost marcat de Taylor Luvambo (60'), în timp ce formația moldavă a înscris prin Gabriel Gama (86').

Bogdan Andone, dezamăgit după ce FC Argeș a scăpat victoria printre degete

Antrenorul lui FC Argeș a recunoscut că este supărat după ce echipa lui a primit gol în ultimele minute ale partidei de la Mioveni și a obținut doar un punct, în condițiile în care piteștenii au fost în superioritate numerică din minutul 68.

Bogdan Andone a subliniat și aspectele pozitive din acest meci și a recunoscut că Botoșani a fost un adversar redutabil.

„Cumva sunt supărat, indiferent de echipa împotriva căreia jucăm, pregătim jocul la victorie. Am şi condus cu 1-0, am avut ocazii. Vreau în final să-i felicit pe băieţi pentru efortul pe care l-au făcut, pentru disciplina tactică de care au dat dovadă. Ştiam că va fi un meci extrem de dificil împotriva unei echipe extrem de periculoase, de calitativă pe fază ofensivă.

Cu Mitrov, Ongenda, Dumiter, golgheterul campionatului, cu Bodişteanu şi mulţi jucători cu profil ofensiv de calitate foarte bună. Am luat acel gol dintr-o întâmplare. Cred că a fost singurul şut.

Sunt mulţumit de jucători, vreau să-i felicit pentru felul în care au muncit. E un punct pe care îl adăugăm. Am marcat după patru meciuri fără gol. Încercăm să strângem rândurile şi să pregătim meciul de vineri, de la Rapid, şi să profităm de cele trei săptămâni şi să sperăm că ne vor mai reveni din jucătorii accidentaţi.

Cum am spus, e un punct, e un joc bun, chiar dacă am avut superioritate în ultimele 20 de minute şi nu am pus atâtea probleme pe cât ar fi trebuit. Cred că echipa a stat bine în teren. Botoşaniul nu şi-a creat ocazii de a marca. Trebuie să fim mai atenţi, mai concentraţi sau poate mai lucizi în decizii”, a declarat antrenorul formaţiei piteştene.