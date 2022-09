FCSB a mai perfectat un transfer. Vicecampioana României l-a cumpărat pe Boban Nikolov (28 ani), liber de contract după despărțirea de Sheriff Tiraspol.

Boban Nikolov nu a ezitat când a fost contactat de FCSB

Boban Nikolov a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pe încă doi ani și deja a efectuat primul antrenament sub comanda lui Nicolae Dică (42 ani), fostul său coechipier de la Viitorul Constanța (n.r. Farul Constanța).

Mijlocașul central a dezvăluit că s-a descis rapid să semneze cu vicecampioana României și că nu a avut nicio problemă să accepte condiția impusă de Gigi Becali (64 ani). Aceea de a se întocmi un contract valabil un singur sezon, cu opțiune de prelungire pe încă doi ani.

„Sunt foarte fericit și bucuros că m-a căutat și FCSB și că m-am întors în România. Am mulți prieteni aici, e doua mea casă, cu limba nu am problemă, sper să mă acomodez repede și să dau drumul la treabă. Veneam în fiecare an în vacanță în România câteva zile, chair dacă nu am mai jucat de 7-8 ani aici.

S-a făcut repede transferul. Eu știu ce înseamnă Steaua în România. Am avut câteva oferte din China, dar am vrut să rămân în Europa. Cred că ne-am înțeles în două zile. M-au sunat, am făcut vizita medicală, un an cu doi an opțiune, cum a zis nea Gigi. Pentru mine nu e problemă, îmi place presiunea. Totuși, am 28 de ani, am experineță, știu la ce club am venit.

Eu nu am nicio problemă, e normal să ai presiune. Cum e Steaua Roșie în Serbia, Real Madrid în Spania. E nomal. dacă nu e presiune nu ești fotbalist”, a declarat Boban Nikolov, la prima conferința de presă de la FCSB.