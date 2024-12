Potrivit patronului clubului din Bănie, atacantul moldovean Vladislav Blănuță, împrumutat de FCU Craiova la U Cluj, și-a exprimat dorința de a evolua într-un campionat puternic din Europa.



Declarația vine în contextul în care fotbalistul a refuzat de curând o ofertă concretă din partea campioanei României, FCSB.

Vladislav Blănuță vrea în Europa



Mititelu l-a lăudat pe Blănuță pentru calitățile sale, declarându-se convins că acesta va deveni unul dintre cei mai buni atacanți din România.



"Nu e vorba de dat 3 milioane. E vorba că jucătorul vrea la un alt nivel. El are foarte mare încredere în el şi vrea să joace în campionate din Europa. Simte că are putere să ajungă acolo.



V-am spus despre Blănuţă de acum doi ani şi nu am zis la ghici. L-am urmărit la antrenamente, l-am analizat cu atenţie şi am văzut că are calităţi deosebite. Şi am văzut ce n-au văzut oameni de fotbal, care au lucrat pe la noi.



Probabil că va fi cel mai bun vârf, număr 9 autentic. În afara de Alibec, nu ştiu un 9 aşa care să fi jucat în România în ultimii 10 ani. E un 9 autentic şi la Craiova de pe timpul lui Cămătaru n-a mai fost aşa ceva", a spus Adrian Mititelu, potrivit Golazo.



Blănuță, în vârstă de 22 de ani, a impresionat în acest sezon la U Cluj, cu nouă goluri și două assist-uri în 21 de meciuri.



1,3 milioane de euro este cota de piață a atacantului de 22 de ani, potrivit site-urilor de specialitate.