Billel Omrani, pe lista Rapidului! Adi Mutu dezvăluie singurul impediment în drumul acestuia către Giulești

„Pe Omrani nu ştiu dacă ni-l putem permite. Dar e un jucător care a avut succes în Liga 1, aşa că poate fi o soluţie”, a spus Adi Mutu la conferința de presă dinaintea meciului Rapid - FC Argeș.

Mutu anunță că giuleștenii vor continua seria achzițiilor indiferent dacă vor reuși să-l aducă pe Omrani sau nu în Giulești.

„Nu ştiu dacă prin aducerea lui Omrani neapărat se încheie. În acest moment reflectăm puţin, mai avem timp, mai e o lună de mercato. Deci mai e timp să ne uităm, suntem în efectiv aproape complet. Nu ne vom grăbi în a face transferuri doar pentru a le face”, a mai spus Mutu.

A jucat la Marseille și are cinci titluri de campion cu CFR Cluj

Billel Omrani (29 ani) s-a născut în Forbach, în nord-vestul Franței, din părinți algerieni. El s-a format la echipele de juniori SO Merlebach, Gymnastique Marienau și Olympique Marseille, evoluând la seniori pentru OL (2011-2013, 2014-2016), AC Arlesien (2013-2014) și CFR Cluj (2016-2022). Are selecții la naționalele de juniori ale Franței (U17, U18, U19) și are o prezență la reprezentativa de seniori a Algeriei (2022).

În palmaresul său se găsesc cinci titluri de campion în Liga 1 ( 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), două Supercupe ale României (2018, 2020), o Cupă a Ligii (2011-2012) și o Supercupă (2011) în Franța. Este considerat unul dintre cei mai tehnici și mai valoroși jucători străini care au evoluat în campionatul României. Poate juca ca atacant central, extremă dreapta sau extremă stânga, piciorul de bază este cel stâng, iar acum este evaluat la 1.6 milioane de euro.