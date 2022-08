Laurențiu Reghecampf (46 ani) a reușit o nouă victorie răsunătoare în Conference League. După ce în turul 2 preliminar a reușit să întoarcă înfrângerea cu Aris Limassol, 0-2, câștigând cu 3-0, Neftci Baku a învins-o pe Rapid Viena, 2-1, în prima manșă din turul 3 preliminar Conference League.

Victoria i-a dat încredere lui Laurențiu Reghecampf pentru retur și avertivează că elevii săi trebuie să fie la fel de concentrați și în Austria, pentru a accede în playoff-ul competiției.

Reghecampf: „Dacă nu încercăm asta, nu avem nicio șansă!”

„Vreau să îmi felicit jucătorii, au luptat şi au jucat foarte bine. Am evoluat împotriva unei echipe foarte bune, dar cred că din primul şi până în ultimul minut am fost mai puternici. Cred că am meritat să câştigăm!

Nu sunt fericit pentru că am primit gol în ultimul minut, dar nu schimbă nimic pentru noi. Mă aştept de la echipa mea să aibă aceeaşi atitudine în retur. Vom merge în Austria şi vom încerca din nou să câştigăm. Dacă nu încercăm asta, nu vom avea nicio şansă. Trebuie să lucrăm pentru a nu mai face greşeli, pentru a fi mai buni şi sigur avem şansa noastră în următorul meci”, a declarat Laurenţiu Reghecampf la conferinţa de presă.

Totodată, tehnicianul român a ținut să-i încurajeze și pe fanii azeri, care au plecat dezamăgiți de la stadion după ce Rapid Viena a redus din diferență la ultima fază a jocului.

„Văd toată lumea supărată aici, dar eu sunt foarte fericit. Ştiu care este nivelul acestei echipe, ştiu câtă presiune va fi în următorul meci. Pentru noi este o mare victorie, pentru club, pentru Azerbaidjan! Am meritat să câştigăm, avem fani incredibili şi din acest motiv vreau să le mulţumesc încă o dată. Au fost incredibili şi chiar merită totul din partea noastră!”, a mai spus Reghecampf.