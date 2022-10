Decizia ca FCSB să nu folosească cea mai bună echipă în înfrângerea la scor cu Silkeborg IF din Conference League, scor 0-5, i-a aparținut lui Nicolae Dică, și nu patronului Gigi Becali, susține în continuare antrenorul principal al vicecampioanei.

”Eu, când am venit aici, am spus că îmi doresc să joc din 3 în 3 zile cu aceiași jucători, am făcut-o, când am văzut că avem probleme în campionat, am avut o discuție cu patronul echipei în care i-am spus că ar fi bine să schimbăm, să nu jucăm din 3 în 3 zile cu aceiași jucători.

Dică despre Becali: ”Sunt lucruri pe care le facem împreună, îi spun părerea mea și ce vreau să fac”

Asta am făcut, ați văzut voi ce a urmat. Asta a fost discuția, dacă vi s-a spus că așa s-a decis, vă spun că așa a fost discuția.

Dacă eu vorbesc ceva cu patronul echipei, vorbesc, nu? Că trebuie să comunic. Eu am spus ce am discutat, că sunt lucruri pe care le facem împreună, că îi spun părerea mea, ce vreau să fac. Voi credeți ce vreți voi”, a spus Nicolae Dică în conferința de presă dinaintea meciului de campionat cu Petrolul Ploiești.