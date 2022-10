Atât oficialii de la FCSB, cât și antrenorul Nicolae Dică, au invocat absența unor titulari la meciul cu Silkeborg, aceștia fiind lăsați acasă la ordinul lui Gigi Becali, pentru a fi menajați înainte de meciul cu Petrolul, pe care patronul vicecampioanei îl consideră crucial pentru lupta la play-off.

Chiar dacă Gigi Becali l-a reconfirmat pe Dică în funcția de antrenor, au apărut zvonuri potrivit cărora tehnicianul și-ar dori să-și dea demisia. Întrebat dacă meciul cu Petrolul este decisiv pentru viitorul antrenorului, Mihai Stoica a ”driblat” răspunsul.

„Nu știu dacă Dică depinde de meciul cu Petrolul. Deocamdată, este antrenorul care a calificat echipa după cinci ani în cupele europene și a adus patru milioane în contul clubului. Noi avem 60 de puncte, în continuare, pentru care luptăm în campionat”, a spus Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, la Orange Sport.

Nicolae Dică: ”Am făcut o partidă slabă”

Nicolae Dică a dezvăluit la flash-interviul acordat în exclusivitate pentru PRO TV, după meci, că regretă faptul că a lăsat majoritatea titularilor acasă pentru partida din Danemarca.

„Am făcut o partidă foarte slabă, am început foarte prost jocul. În minutul 7 era 2-0, pe niște greșeli imense. N-am arătat bine în această seară. Este clar că atunci când echipa joacă slab, antrenorul este cel care greșește. Trebuie să înțelegem, chiar dacă au jucat jucători foarte tineri, mă așteptam la mai mult de la ei.

Aveau șansa să joace în Europa. Am pregătit meciul cum le-am pregătit pe cele cu West Ham și Anderlecht, știam că întâlnim o echipă bună. Din păcate, le-am oferit prea multe șanse celor de la Silkeborg și asta ne-a costat.

Mă gândeam, spre finalul jocului, că poate nu trebuia să-i las pe toți acasă, dar e un risc pe care mi l-am asumat. După ce ne-am calificat, am spus că vrem să urcăm în clasament în campionat. Merităm să fim criticați. Atunci când câștigăm, oamenii ne laudă. Acum e normal să ne critice lumea, mai ales pe mine. Am pierdut cu Lazio 5-1, cu Sporting 5-1, dar erau echipe foarte mari. Astăzi am făcut o partidă foarte slabă”, a spus Nicolae Dică, în exclusivitate pentru PRO TV.

După această partidă, FCSB a rămas pe ultimul loc în grupe, cu un singur punct, cel mai slab atac (un gol marcat), dar și cea mai slabă apărare (opt goluri primite).

Clasamentul Grupei B:

1. West Ham - 9 puncte

2. Anderlecht - 4 puncte

3. Silkeborg - 3 puncte

4. FCSB - 1 punct

Silkeborg - FCSB, echipele de start:

Silkeborg: Larsen - Sonne, Salquist, Felix, Engel - Thordarson, Brink, Klynge - Jorgensen, Helenius, Kusk

Larsen - Sonne, Salquist, Felix, Engel - Thordarson, Brink, Klynge - Jorgensen, Helenius, Kusk Rezerve: Hedvall, Andersen, Ostrom, Tengstedt, Kaalund, Dahl, Gojani, Adamsen, Oggesen, Klitten, Calisir, Busch

FCSB: Târnovanu - Boboc, Dawa, Haruț, Pantea - Dulca, Oaidă - Miculescu, Dumiter, Octavian Popescu - Rusu

Târnovanu - Boboc, Dawa, Haruț, Pantea - Dulca, Oaidă - Miculescu, Dumiter, Octavian Popescu - Rusu Rezerve: Vlad - Crețu, Stoica, Bouhenna, Musi, Șerban, Radaslavescu