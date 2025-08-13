Vlad Rafailă, portarul în vârstă de 20 de ani de la Farul Constanța, a fost împrumutat de Real Betis pentru un sezon. Clubul din Sevilla anunță că are și opțiunea unui transfer definitiv.

Portarul Vlad Rafailă, împrumutat de Betis de la Farul



Rafailă, născut la Mangalia, va juca la echipa secundă a lui Betis, care joacă în Primera RFEF, al treilea eșalon fotbalistic din Spania.



Goalkeeper-ul român și-a făcut junioratul la Farul Constanța și a mai fost împrumutat la Dunărea Călărași și Lecce U20. În sezonul trecut, Rafailă a apărat în 38 de partide pentru echipa Primavera a italienilor, iar în vară a revenit la formația dobrogeană.



Vlad Rafailă, care măsoară 1,97m, nu are niciun meci la echipa de seniori a celor de la Farul, însă a evoluat pentru toate naționalele de juniori ale României. În această vară a fost în lotul lui Daniel Pancu la EURO U21.

