OFICIAL Betis a anunțat transferul internaționalului U21 al României: "Totul este la cel mai înalt nivel aici"

Betis a anunțat transferul internaționalului U21 al Rom&acirc;niei: Totul este la cel mai &icirc;nalt nivel aici Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Betis, club din LaLiga, a anunțat transferul unui jucător de perspectivă de la Farul Constanța.

TAGS:
vlad rafailabetisfarul
Din articol

Vlad Rafailă, portarul în vârstă de 20 de ani de la Farul Constanța, a fost împrumutat de Real Betis pentru un sezon. Clubul din Sevilla anunță că are și opțiunea unui transfer definitiv.

Portarul Vlad Rafailă, împrumutat de Betis de la Farul

Rafailă, născut la Mangalia, va juca la echipa secundă a lui Betis, care joacă în Primera RFEF, al treilea eșalon fotbalistic din Spania.

Goalkeeper-ul român și-a făcut junioratul la Farul Constanța și a mai fost împrumutat la Dunărea Călărași și Lecce U20. În sezonul trecut, Rafailă a apărat în 38 de partide pentru echipa Primavera a italienilor, iar în vară a revenit la formația dobrogeană.

Vlad Rafailă, care măsoară 1,97m, nu are niciun meci la echipa de seniori a celor de la Farul, însă a evoluat pentru toate naționalele de juniori ale României. În această vară a fost în lotul lui Daniel Pancu la EURO U21.

"Sunt foarte fericit să mă aflu aici și să fac parte din acest club foarte mare. Cred că este echipa la care am văzut cele mai bune condiții de pregătire până acum. Totul este la cel mai înalt nivel.

Sunt un portar curajos și cu tehnică bună, însă vreau să rămân cu picioarele pe pământ pentru că știu că trebuie să muncesc și mai mult. Sper să joc cât mai mult și să o fac foarte bine", a spus Rafailă, după ce a semnat cu Betis.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mesaj viral: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”
Mesaj viral: &bdquo;Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți c&acirc;t c&acirc;știgă asistentele&rdquo;
ULTIMELE STIRI
ACUM: PSG - Tottenham 0-0 | A &icirc;nceput Supercupa Europei
ACUM: PSG - Tottenham 0-0 | A început Supercupa Europei
Rom&acirc;nia, victorie și calificare extraordinară! Tricolorii merg &icirc;n preliminariile europene ale FIBA World Cup!
România, victorie și calificare extraordinară! Tricolorii merg în preliminariile europene ale FIBA World Cup!
Olaru, back in business! Imagini de la antrenamentul lui FCSB: meciul cu Drita e &icirc;n direct pe VOYO joi seară
Olaru, back in business! Imagini de la antrenamentul lui FCSB: meciul cu Drita e în direct pe VOYO joi seară
Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Luka Modric!
Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Luka Modric!
Ramadani speră la un lucru fără precedent &icirc;n returul cu FCSB! Jucătorul roș-albaștrilor pe care &icirc;l consideră cel mai periculos
Ramadani speră la un lucru fără precedent în returul cu FCSB! Jucătorul roș-albaștrilor pe care îl consideră cel mai periculos
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: &rdquo;Nu e lumesc!&rdquo;

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: ”Nu e lumesc!”

A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul &icirc;n Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Anunțul lui Gigi Becali &icirc;nainte de returul cu Drita: &rdquo;Era vorba că joacă, acum zic că nu!&rdquo; + &Icirc;n ce jucător &icirc;și pune baza

Anunțul lui Gigi Becali înainte de returul cu Drita: ”Era vorba că joacă, acum zic că nu!” + În ce jucător își pune baza

Răzbunarea arabilor: Contra, supus unei decizii incredibile

Răzbunarea arabilor: Contra, supus unei decizii incredibile

Cu se ocupă acum Adrian Neaga: Am văzut cum e să fiu antrenor, dar cred că mi-am găsit meseria favorită

Cu se ocupă acum Adrian Neaga: "Am văzut cum e să fiu antrenor, dar cred că mi-am găsit meseria favorită"

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!