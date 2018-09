Becali l-a dat afara dupa cateva meciuri, el se bucura ca a scapat de FCSB! Dezvaluirea lui Qaka: "Aici e casa mea!"

Kamer Qaka s-a intors la Poli Iasi dupa doar cateva partide in tricoul FCSB-ului.

Adus in Romania in vara lui 2017 de catre Poli Iasi, Kamer Qaka a impresionat rapid in Liga 1. Mijlocasul albanez de 23 de ani a obtinut transferul la vicecampioana Romaniei, FCSB. Insa lucrurile nu au mers bine la noua echipa, fiind cedat inapoi la Poli Iasi dupa doar 5 partide.

Desi initial nu dorea sa plece de la FCSB, Qaka spune acum ca este incantat sa revina la Iasi, acolo unde se simte foarte bine. "Cand am ajuns prima data in Romania ma gandeam la multe lucruri, dar, incet, aici a devenit casa mea si, daca as alege un loc unde as vrea să fiu, acesta este acela” a spus Kamer Qaka pentru Telekom Sport.

Cei de la FCSB pot regreta faptul ca au renuntat usor la Qaka - accidentarea lui Mihai Pintilii il poate forta pe Nicolae Dica sa improvizeze. Cele 4 variante ale antrenorului (Ov Popescu, Filip, Nedelcu si Zlatinski) sunt jucatori criticati in trecut de patronul echipei, Gigi Becali.