Becali are un vis: antrenor caruia sa nu-i faca echipa de start! :)) Anuntul momentului: ce trebuie sa faca urmatorul antrenor al FCSB

Becali inca n-a decis pe cine pune antrenor la FCSB in locul lui Teja.

Becali viseaza sa nu se bage la echipa. Cu Dica si Teja spune ca i-a fost imposibil. "Faceau prea multe greseli", se plange patronul FCSB. Becali crede ca CFR va fi si mai tare sezonul viitor, in care-si propune sa joace grupele europene si sa ia al 3-lea titlu consecutiv.

"Vreau un antrenor la care sa nu ma bag. Pana acum n-am avut cum, ca antrenorii nu faceau ce trebuie! Vreau sa spun: Vlad e tanar, Morutan e tanar, Nedelcu e tanar si atat! Ei o sa joace. In play-off, nu mai facem asa. Nu mai tinem cont de varsta. Cine n-a jucat, nici n-o sa joace. Jucam sa luam campionatul in play-off. Asta-i treaba. Pana acum, n-a vrut Dumnezeu sa castigam. Hagi a fost la egalitate de puncte, pe urma cu CFR a ratat Gustavo 11 metri in minutul 92, ce sa faci? Am dat bara, am dat astea... O sa fie o lupta cu CFR, au deja o echipa, e formata deja. O sa se intareasca mai mult, probabil. Noi nu avem acum echipa, nu-i avem pe titulari. Avem valoare. E posibil ca antrenorul pe care-l aducem sa faca ceva din valoarea asta pe care o avem. Cum sa ai asemenea jucatori si sa n-ai posesia? Sa ma ierte antrenorii de pana acum, nu e o critica, dar cred ca jucatorii n-au fost antrenati, n-au dat ce-aveam mai bun. E si frica, teama asta. Nu pleaca mingea de la fundasii centrali. Trebuie sa jucam cu curaj!", a spus Becali la PRO X.