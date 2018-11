"Becali are o patima mai grea decat mine!" Raspunsul lui Dorinel pentru Becali dupa ce a fost facut PRAF de patronul FCSB

Dorinel Munteanu i-a raspuns lui Becali dupa ce patronul stelist l-a atacat in direct la PRO X.

"Domnul Becali are o patima mai grea decat mine. Eu de a mea m-am lepadat. Dar a lui este grava. Este mandria, si daca stie ce este smerenia, ii spun sa fie mai smerit. Eu am spus doar ca a fost o greseala personala sa preiau Steaua. Sa fie sanatos, sa aiba mult succes si bafta in derby-ul cu Dinamo", a spus Dorinel Munteanu la conferinta de presa de dupa meciul cu Viitorul.

Becali insinuase ca Munteanu continua sa aiba probleme cu alcoolul, acesta fiind motivul declaratiilor lui din ultimul timp.

"Sa-si vada de treaba lui, sa-si vada lungul nasului. E acolo unde e. Nu are ce face? Se ia de FCSB? Vezi-ti de treaba ta. Stai in modestia ta. Cand spui ceva, trebuie sa te gandesti inainte. Daca ti-au mancat mintea anumite substante, spui, daca nu, te gandesti", a spus Becali la PRO X.

"La Steaua au fost 5-6 meciuri. Consider ca a fost cea mai mare greseala sau una dintre cele mai mari, pentru ca am acceptat, dupa un inceput de proiect la U Cluj", a fost comentariul lui Dorinel care l-a scos din sarite pe Becali.