Patronul FCSB-ului a vorbit la „Ora exactă în sport” despre situația din finalul sezonului, comentând acuzațiile făcute la adresa oficialilor de la FC Voluntari, acuzându-și finul, pe Florin Pandele, primarul din Voluntari, că nu l-a ajutat și a făcut împotriva lui în duelul din penultima etapă a play-off-ului, încheiat 2-2.

Mai mult decât atât, pentru a oferi un exemplu de cum ar fi trebuit să procedeze Pandele, Gigi Becali a făcut o serie de dezvăluiri incredibile, povestind un moment din sezonul 2012/13, când echipa sa a jucat cu Viitorul Constanța, echipa lui Gică Hagi, care se lupta pentru a evita retrogradarea.

Patronul FCSB a recunoscut în direct: „Cum să nu îl ajut pe nașul Hagi?! Reghe făcea figuri: 'Dă-ți demisia acum!' / I-am zis lui MM 'Faci schimbările pe care le zic!'”



Finanțatorul vicecampioanei a povestit cum și-a ajutat nașul, pe Gică Hagi, acționând împotriva dorințelor lui Laurențiu Reghecampf, antrenorul echipei de la acea vreme, și trimițând în teren copiii, pentru a se asigura că Viitorul câștigă și rămâne în prima ligă. Meciul s-a încheiat 5-2 pentru constănțeni, care s-au salvat de la retrogradare.

„Eu văd că dacă va fi VAR, nu mai pot ei chiar hoție, nu mai au cum, intervine bunul simț, care revoltă lumea. Nu mai pot face ei, de exemplu, nu îi mai dau numele, am zis că nu mai zic, că omul a fost drept, dar Camora pune mâna pe ea, apără cu mâna și nu e 11 metri și vine Miron și dă cu capul în minge, dar ăla dă cu capul în capul lui Miron și dai 11 metri, așa campionat nu ai cum să mai câștigi. Nu mai pot face ei asta, nu au cum.

Ce vrei mă, dacă finul meu (n.r. Pandele), care eu cred că mă iubește, e finul meu și eu îl iubesc. Bă, când a fost vorba de interes, a făcut împotriva mea, ce mai vrei? Și nu doar împotriva mea! Lasă cu plânsul, nu vorbim de plâns. Am spus că mă iubește, dar ei fac și împotriva dragostei. Dacă îl iubești pe unul, când a fost cu Gică în 2012 de retrograda Farul (n.r. Viitorul), Reghe făcea pe nebunul: 'Bă, că nu știu ce'...ce, mă? Du-te, mă, de aici, asta e echipa!

'Stai, domnule, că o fi, că pățim, eu îmi dau demisia...' Dă-ți, mă, demisia de acum! Păi, cum adică? Dacă eu am posibilitatea să îl ajut pe nașul meu, când nu am niciun interes? Băi, mă las și de fotbal! Cum să nu ajut pe nașul meu? Și Reghe făcea figuri. Am pus doar copiii, a bătut nașul cu 5-1, că avea nevoie. Păi, ce, a trebuit să îmi spună mie nașul, să îmi spună Hagi ceva? Păi, eu îl ajut pe nașul meu, mă! Poți să te dai peste cap tu, eu am posibilitatea să îl ajut pe nașul meu, îl ajut și l-am ajutat, țineți minte.

Păi, Reghe că el nu face așa ceva. Ce vorbești, mă? I-am spus lui MM, mi se pare că el era atunci, i-am spus: 'bă, tu te duci cu pancarta și faci schimbările pe care le zic dacă nu conduce nașul și asta este echipa pe care o dai, tu o dai, nu antrenorul. Echipa asta iese cu copiii'. Păi, dacă eu nu pot să îl ajut pe nașul meu și nu îl ajut înseamnă că eu sunt criminal, mă! Cum să fac împotriva nașului meu când nu am niciun interes. Atunci ei nu mai țin cont.

Spune finul meu: 'domnule, eu în Grecia...' Păi, ce să cauți, mă, în Grecia? Băi, nu te mai duce în Grecia! Băi, are nevoie nașul meu, nu mai plec în Grecia. De ce? Pentru că știu că nu mă ascultă Ciobotariu și cu Bălănescu. 'Băi, Bălănescule și Ciobotariule, ia veniți încoace. Băi, așa să faceți, noi avem nevoie să jucăm în Cupă, nu că îl ajut pe nașul, dar jucăm în Cupă, să fie dreptatea'”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.