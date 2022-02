Becali a găsit vinovații pentru egalul cu FCU Craiova: ”Ne-am dat două autogoluri. Lui Vlad i se fură mintea, atenția”

Becali nu a trecut cu vederea gafa lui Andrei Vlad de la golul de 2-2 al oltenilor. Baeten a profitat de plasamentul greșit al portarului și a înscris în poarta FCSB-ului, spre nemulțumirea lui Becali, care l-a mai criticat în trecut pe Vlad pentru gafele sale.

Acum, patronul vicecampioanei a părut mai rezervat, dar i-a ”taxat” pe Vali Crețu și Andrei Vlad.

Gigi Becali: ”Ne-am dat două autogoluri. Lui Vlad i se fură memoria, atenția”

„Noi am avut ghinioane, ne-am dat două goluri. Ne-a dat un autogol Vlad și un autogol Crețu. Am spus că a greșit acum, dar Vlad e jucător valoros. El are momente când i se fură memoria, atenția.

N-am avut nici antrenor pe bancă, dacă nu e antrenor pe bancă bate Keșeru cu stângul de pe stânga. N-ai văzut ce schimbări a făcut Pintilii, ce schimbări haotice? La un moment dat aveam trei atacanți în teren. Sunt supărat că nu joacă echipa”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB a fost condusă de două ori de FCU Craiova, dar a reușit să smulgă un punct și să rămână la opt puncte în spatele liderului CFR Cluj, care s-a împiedicat în această etapă, 1-1 cu Universitatea Craiova. Claudiu Keșeru a fost cel care a transformat penalty-ul obținut de Ianis Stoica în prelungirile partidei.

FCSB este pe locul doi, cu 52 de puncte. În următoarea etapă, vicecampioana se va duela cu ultima clasată, Academica Clinceni, iar FCU Craiova urmează să joace pe propriul teren cu FC Botoșani.