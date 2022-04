"Bate câmpii în ultima perioadă". Arlauskis, atac către Dan Petrescu. Ce șanse îi dă CFR-ului pentru un nou titlu de campioană

În playoff lucrurile nu au stat foarte bine pentru trupa lui Petrescu. Ardelenii au obținut doar două victorii în primele cinci etape și au pierdut două partide, iar un meci l-au încheiat la egalitate, diferența de șapte puncte cu care au intrat diminuându-se la două.

În următoarea etapă, CFR Cluj se va deplasa pe terenul celor de la FC Voluntari, iar FCSB va juca tot în deplasare, cu Farul Constanța.

Giedrius Arlauskis, fostul portar al campioanei României, este de părere că CFR Cluj nu se mai află în pole position pentru un nou titlu.

"Titlul se joacă. Nu știu dacă ei mai sunt motivați să câștige. Am văzut ultimele două meciuri, par cam obosiți psihic. Poate nu mai au aceeași foame. CFR are șanse, dar nu mai pleacă cu prima șansă. Dan Petrescu cam bate câmpii în ultima perioadă, se vaită atât. Too much is too much! Trebuie să îți știi limitele. M-a pus într-o situație nasoală, aveam planuri să joc în continuare, din cauza lor am ajuns așa. Acum sunt preocupat de alte chestii, eu am litigii, scandaluri. Mă face Balaj, care nu mă știe personal, că nu sunt o persoană curată", a declarat Giedrius Arlauskis la DigiSport.

Programul lui CFR Cluj până la finalul sezonului:

FC Voluntari - CFR Cluj

CFR Cluj - Farul Constanța

FC Argeș - CFR Cluj

CFR Cluj - Universitatea Craiova

FCSB - CFR Cluj

Programul lui FCSB până la finalul sezonului:

Farul Constanța - FCSB

FCSB - FC Argeș

Universitatea Craiova - FCSB

FC Voluntari - FCSB

FCSB - CFR Cluj

CFR Cluj este lider în play-off, având 45 de puncte, urmată de FCSB, care are cu două mai puțin. Universitatea Craiova completează podiumul, cu 39 de puncte, iar oltenii se află într-o formă de zile mari, după ce au câștigat tururile din play-off cu primele două clasate, astfel că se anunță și ei un real pericol în lupta la titlu.