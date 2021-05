Barbut pleaca de la Craiova! "A semnat fara stirea mea!" Amenintari ale agentului dupa ce fotbalistul a semnat cu o rivala din playoff

Fotbalistul crescut la Timisoara o va parasi pe Craiova la finalul sezonului.

Cazut in dizgratia lui Ouzounnidis, Cristi Barbut s-a decis sa nu mai continue la Craiova din vara, dupa ce ii va expira contractul cu echipa olteana. Jucatorul a semnat cu Sepsi si l-a anuntat pe impresarul sau, Cristi Opria, printr-un SMS. Agentul il ameninta si spune ca nu se astepta la un asemenea comportament din partea fotbalistului pe care il stie de la 14 ani.

"Este adevarat ca Barbut mi-a dat un mesaj in care m-a anuntat ca a semnat cu Sepsi. Fara stirea mea. Ma intorceam de la Budapesta, unde am negociat cu o echipa din Turcia transferul lui. Ajunsesem la o intelegere pentru un contract foarte bun pentru el si pentru firma mea. Ca apoi sa aflu ca a semnat pe nu stiu ce filiera din Ungaria. Au trecut doua zile de atunci, iti povestesc tie si parca nu-mi vine sa cred. Pe copilul asta l-am luat de la 14 ani si cred ca am facut ceva pentru el. Nu mai spun ca m-am certat cu toata lumea din Timisoara din cauza lui.

L-am sunat cand eram cu cei din Turcia si nu mi-a raspuns. Apoi m-a sunat pana la urma si mi s-a parut mie ceva ciudat. L-am intrebat: 'ce ai? Esti suparat sau ce?' 'Nu, ca nu e nimic' mi-a raspuns. Am mai povestit noi, i-am spus de oferte pentru ca apoi sa-mi trimita mesaj ca a semnat cu Sepsi ca nu putea sa mai astepte, ca a fost o propunere concreta, d-astea. Deci mi-a dat mesaj, n-a avut curajul sa-mi zica direct.

Eu incercam sa-l duc in strainatate pentru ca din tara aveam o propunere clara. Si nu de la orice echipa, ci de la echipa campioana. Si el ce face? Nu mi-e de bani pentru ca din ce pot lua de la el ajung la o suma mai mare decat comisionul de transfer, dar sunt efectiv blocat de un asemenea comportament. Parca mi-a dat cineva un ciocan in cap, zau asa!

Iar cei de la Sepsi ... Ce sa zic? Am vazut ce au putut spune de Bouhenna ca a semnat fara sa le spuna. Nu e similar, dar e cam la fel, parerea mea. Nu pot sa cred ca nu stiau ca e jucatorul meu! Hadnaghy l-a adus prin nu stiu ce firma din Ungaria. Cum Dumnezeu din Ungaria? L-au vazut ei la Craiova si l-au propus la Sepsi, nu?", a spus Cristi Opria pentru Digisport.