"Nu are nicio vina la golul marcat de CFR!" Cel mai experimentat portar din Liga 1 sare in apararea lui Andrei Vlad

Portarul FCSB-ului a fost acuzat ca a gresit la golul egalizator al CFR-ului.

Cel mai experiemntat portar al Ligii 1, Razvan Plesca sare in apararea lui Andrei Vlad si a lui Marian Aioani, dupa cei doi au gafat in etapa precedenta. Acesta spune ca este foarte greu sa aperi la o varsta asa frageda, mai ales ca greselile se vad si sunt mult mai decisive fata de alte posturi.

"E greu ca un portar u21 sa apere titular in Liga 1, sunt Andrei Vlad si Marian Aioani, dar sunt exceptiile pentru ca au mai fost echipe care au incercat sa joace cu portari tineri si stiu din propria experienta ca e foarte greu sa ai constanta si sa faci fata la 19-20 ani ca portar.

Il vad ca pe un portar extraordinar, nu are nicio vina la golul pe care l-a primit cu CFR, pur si simplu a fost gazonul de vina chiar daca la tv nu s-a vazut foarte clar, stiu ce i s-a intamplat pentru ca asa am patit si eu, a avut ghinion, nu are de ce sa-l doboare acest gol.



El a demonstrat ,atat in Liga 1, cat si la campionatul de tineret ca e un portar fantastic. E mult mai calm decat mine pentru ca eu am castigat acest calm dupa 30 ani, pentru un portar atat de tanar sa fie atat de sigur pe el e ceva extraordinar si cred ca va ajunge unul dintre portarii mari ai Romaniei", a spus Razvan Plesca pentru Telekomsport.