Trupa lui Cristiano Bergodi a primit luni seară vizita covăsnenilor în Giulești. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau nu mai puțin de 20 de grade Celsius.

Banner în limba engleză afișat de fanii lui Rapid pe Giulești

La începutul meciului, galeria rapidistă a afișat un banner în peluză, în limba engleză. Suporterii au trimis săgeți către dosarul ”Pyro”, în care a fost audiat Daniel Niculae, președintele clubului, și trimis după gratii Liviu Ungurean, alias ”Bocciu”, șeful de galerie.

”Pyro in Romania it's a crime, in the rest of Europe it's showtime (n.r. Pirotehnicele în România sunt o infracțiune, iar în restul Europei sunt spectacol)”, scrie pe banner-ul afișat de giuleșteni.

Echipele de start

Rapid: Aioani - Onea, Săpunaru, Iacob, Borza - Hromada, Oaidă, Hasani - Krasniqi, Rrahmani, Petrila

Rezerve: Drăghia, Braun, Cristea, Grigore, Bădescu, Emmers, Cepoi, El Sawy, Bamgboye, Cîrjan, Burman, Gheorghe

Antrenor: Cristiano Bergodi.

Sepsi OSK: Niczuly - Oroian, Ciobotariu, Kecskes, Dumitrescu - Păun - Varga, Kalluaku, Alimi, Fl. Ștefan - Safranko

Rezerve: Moldovan, Cedo, Ștefănescu, Oteliță, Aganovici, Batzula, Varga, Debeljuh

Antrenor: Bernd Stork.

Rapid - Sepsi OSK, înainte de meciul direct

Formația lui Dan Șucu și-a luat gândul de la titlu deși după victoria cu FCSB (4-0), giuleștenii ridicaseră ștacheta. Visul lor s-a năruit din cauza unor evoluții catastrofale, iar acum ocupă locul 5 în clasamentul primului eșalon, cu 28 de puncte (golaveraj 3-8). Sepsi se situează pe 6, cu 24 de puncte (golaveraj 3-4). Partida din Giulești va fi arbitrată la centru de Florin Andrei (Târgu Mureș).

Încleștarea cu trupa din Sfântu Gheorghe capătă conotații speciale pentru Cristiano Bergodi, întrucît tehnicianul italian a avut performanțe importante la formația condusă de Laszlo Dioszegi. În prezent, Sepsi e antrenată de germanul Bernd Storck.