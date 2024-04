Rapid - Sepsi, de la 20:30

Formația lui Dan Șucu și-a luat gândul de la titlu deși după victoria cu FCSB (4-0), giuleștenii ridicaseră ștacheta. Visul lor s-a năruit din cauza unor evoluții catastrofale, iar acum ocupă locul 5 în clasamentul primului eșalon, cu 28 de puncte (golaveraj 3-8). Sepsi se situează pe 6, cu 24 de puncte (golaveraj 3-4). Partida din Giulești va fi arbitrată la centru de Florin Andrei (Târgu Mureș).

Încleștarea cu trupa din Sfântu Gheorghe capătă conotații speciale pentru Cristiano Bergodi, întrucît tehnicianul italian a avut performanțe importante la formația condusă de Laszlo Dioszegi. În prezent, Sepsi e antrenată de germanul Bernd Storck.

Rapid - Sepsi | Ce a declarat Cristiano Bergodi

"Meciul cu Sepsi rămâne unul special pentru mine. Acolo am făcut performanță, am câștigat trei cupe. Mi-a fost bine acolo. Cunosc bine ce se întâmplă acolo, am amintiri frumoase și mă bucur de această perioadă. Cred că va fi un meci frumos.

Cu toții suntem sub evaluarea conducerii. Antrenorul, stafful, jucătorii, cu toții suntem evaluați pe acest final de sezon. Astfel, trebuie să ne revenim cât mai rapid. Am luat împreună decizia de a renunța la colaborarea cu anumiți jucători. Nu a fost exclusiv decizia conducătorilor.

Cred că nu este momentul potrivit să vorbim despre jucătorii pe care nu ne vom mai baza. Nu este corect din partea mea ca antrenor. Sezonul viitor ne vom asuma cu toții obiectivul de a câștiga titlul” a declarat antrenorul italian", a declarat Cristiano Bergodi, înaintea partidei cu formația patronată de omul de afaceri Laszlo Dioszegi.

"Întâlnim o echipă pe care o cunosc bine, am fost antrenor acolo timp de optsprezece luni. Este un meci dificil, mai ales din cauza faptului că noi venim după trei înfrângeri. Sper că băieții vor fi concentrați și că vor avea un moral bun. S-au antrenat, s-au pregătit bine în această săptămână, și-au revenit din punct de vedere moral. Cei de la Sepsi sunt o echipă bună, care a pierdut un singur meci în ultima perioadă. Va fi un meci dificil.

Face parte din meseria antrenorului să vadă ce schimbări trebuie făcute în primul meci. Venim după o înfrângere cu CFR, e probabil să existe schimbări în primul unsprezece. Sunt sigur că jucătorii care vor intra pe teren vor fi competitivi pentru a câștiga acest meci important", a mai spus italianul, fost căpitan la Lazio.

Rapid - Sepsi | Echipele probabile

Rapid: Aioani - Braun, P. Iacob, Săpunaru, Bădescu - Hromada, Djokovic, Papeau - Bamgboye, Rrahmani, Krasniqi

Sepsi: Niczuly - Ciobotariu, Kecskes, Ninaj, Dumitrescu - Păun, Kallaku - Ștefănescu, Varga, Oroian - Safranko