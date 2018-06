BANI de la Primarie pentru Becali! Dezvaluirea momentului. Ce contract a semnat FCSB

FCSB a semnat un contract de mentenanta a gazonului de pe Arena Nationala, atribuit fara licitatie de Primaria Bucuresti.

Primarul Firea a semnat un acord cu clubul de fotbal in baza caruia FCSB asigura 'mentenanta suprafetei de gazon de pe National Arena", scrie Gazeta Sporturilor. Documentele s-au semnat la sfarsitul lui octombrie 2017. FCSB nu are un serviciu dedicat intretinerii gazonului si actioneaza ca un intermediar intre Primarie si firma Cris Garden, aceeasi care primeste 12 000 de euro pe luna pentru a avea grija de 3 terenuri cu iarba in baza construita de Becali in Berceni.

Conform GSP, municipalitatea s-a angajat sa suporte din chirie sumele pentru mentenanta, fara sa conteze cat costa serviciul 'asigurat' prin intermediar de FCSB. Clubul lui Becali are posibilitatea de a cheltui sume din banii publici fara sa aiba trecuta o limita in contractul semnat cu Primaria.

"Arena Nationala e a Stelei pentru ca o am pe fina primar", spunea Becali in 2017, imediat dupa ce fusese semnata intelegerea cu PMB.



