Emma Răducanu a pierdut primul meci oficial &icirc;n 2026. Nick Kyrgios admite că &bdquo;zilele de glorie&rdquo; s-au sf&acirc;rșit Tenis
Emma Răducanu, start nereușit în 2026.

Emma Răducanu (23 de ani, 29 WTA) a pierdut primul meci oficial jucat în 2026. În cadrul United Cup, jucătoarea britanică a fost învinsă de grecoaica Maria Sakkari, scor 6-3, 3-6, 6-1, la capătul unui meci aprig, întins pe durata a două ore și jumătate.

Emma Răducanu, învinsă, dar mulțumită de sine, în debutul anului 2026

Grecia a învins Marea Britanie, scor 2-1 la meciuri, dar Emma Răducanu a reușit să vadă lucrurile pozitive în urma acestui eșec.

În contextul accidentării la picior, care a supărat-o în sezonul anterior, Emma Răducanu a declarat următoarele: „Nu știam dacă voi juca azi sau nu, dar sunt mulțumită că am putut duce la sfârșit un meci de trei seturi. Având în vedere că am jucat cinci sau șase game-uri în antrenamente, a fost un efort însemnat pentru mine. Sunt mândră de mine, în ciuda situației,” a precizat Răducanu, potrivit Yahoo.

Venus Williams: set câștigat în circuitul WTA, la 45 de ani

În turneul WTA 250 de la Auckland, Noua Zeelandă, Venus Williams a reușit, la 45 de ani, să câștige set împotriva polonezei Magda Linette, clasată pe locul 52 al clasamentului mondial.

6-4, 4-6, 6-2 a fost scorul prin care Venus Williams s-a recunoscut învinsă, dar nu fără a le oferi fanilor săi o speranță, înainte de Openul Australian, turneu de mare șlem la care va participa printr-un wildcard oferit de organizatori.

Nick Kyrgios, înfrângere, după victoria din „Bătălia Sexelor”

Număr 670 ATP, Nick Kyrgios nu a rezistat mai mult de șaizeci și șase de minute pe teren, în prima apariție oficială din ultimele zece luni.

Australianul s-a înclinat în fața americanului Aleksandar Kovacevic (58 ATP), scor 6-3, 6-4, în primul tur al competiției ATP 250 de la Brisbane.

Kyrgios: „Zilele mele de glorie au apus.”

La capătul confruntării, Kyrgios a recunoscut că „zilele sale de glorie au trecut,” într-o conferință de presă care îi poate face pe organizatorii Australian Open să se gândească de două ori înainte de a-i acorda invitație de joc pe tabloul principal.

„În 2022, am crezut cu adevărat că sunt cel mai bun jucător în lume. După operații, am fost tras în jos și nu am mai avut aceeași încredere. E trist, într-un fel, dar asta e realitatea.

Oamenii cred că mergi și suferi intervenții chirurgicale, revii și ești același jucător. Nu așa stau lucrurile.

Dar așa e sportul, nu te poți supăra prea tare, de asta trebuie să fii recunoscător pentru fiecare moment bun,” a declarat Kyrgios, potrivit Australian Associated Press, sursă citată de Ubitennis.

